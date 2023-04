Pistorius: Berlín rozhodne o dodaní poľských stíhačiek MiG-29 Ukrajine

Gao/Berlín 13. apríla (TASR) - Nemecká vláda chce rozhodnúť ešte vo štvrtok, či dá súhlas Poľsku na odovzdanie stíhačiek MiG-29 sovietskej výroby na Ukrajinu. TASR informuje podľa vyjadrenia ministra obrany Borisa Pistoriusa počas návštevy nemeckých vojakov v západoafrickom Mali, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Celkovo 23 stíhačiek MiG-29 z výzbroje niekdajšej Nemeckej demokratickej republiky (NDR) Nemecko predalo Poľsku. Podľa zmlúv o predaji vojenského vybavenia musia noví vlastníci zbraní od Nemecka získať povolenie na ich prípadný ďalší predaj.



Podľa DPA Poľsko už požiadalo nemeckú vládu o povolenie dodať Ukrajine stíhacie lietadlá typu MiG-29 sovietskej výroby.



Jacek Siewiera, bezpečnostný poradca poľského prezidenta, koncom marca povedal, že poľské vzdušné sily majú z nich ešte zhruba desať kusov.



Prezident Andrzej Duda minulý týždeň oznámil, že Poľsko dodá Kyjevu dovedna 14 stíhačiek MiG-29. Na Ukrajinu už doručila štyri a štyri ďalšie sú v procese odovzdávania. Ďalších šesť by mohlo byť dodaných v blízkej dobe. Zvyšné stroje majú zostať v poľských ozbrojených silách až do ich nahradenia modernými stíhačkami z Južnej Kórey a USA.



Prezident Duda vtedy tiež poznamenal, že ak to bude potrebné, Poľsko bude ochotné poskytnúť ukrajinským silám celú svoju letku 28 stíhačiek MiG-29. Okrem Poľska dodalo ukrajinským silám štyri stíhačky MiG-29 aj Slovensko.