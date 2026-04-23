Pistorius: Cieľ dosiahnuť takmer pol miliónovú armádu nie je strop
Autor TASR
Berlín 23. apríla (TASR) - Cieľ Nemecka dosiahnuť úroveň 460.000 vojakov v aktívnej službe a v zálohe nie je konečný strop a v prípade potreby by ho bolo možné prekročiť, uviedol v stredu minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Uvedené číslo „nie je stropom“, ale skôr „smerom, ktorým sa uberáme“, povedal Pistorius pre verejnoprávnu televíziu ARD s tým, že počet vojakov by sa mohol zvýšiť v reakcii na meniace sa požiadavky alebo zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu.
Poukázal pritom na pokrok vo zvýšení počtu vojenského personálu. Od jeho nástupu do funkcie sa počet aktívnych vojakov zvýšil z približne 180.000 na zhruba 185.000 až 186.000, pričom počet prihlášok a náborov naďalej rastie, uviedol.
Pistorius nevylúčil opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby, ak sa dobrovoľné opatrenia ukážu ako nedostatočné. V takom prípade „budeme musieť diskutovať a rozhodnúť o povinných nariadeniach“, povedal.
Vzápätí však dodal, že takýto krok sa v súčasnosti nezvažuje. Zatiaľ je prioritou dosiahnuť stanovený cieľ pomocou existujúcich opatrení, povedal Pistorius.
