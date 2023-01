Pistorius dve hodiny po nástupe do funkcie prijal ministra obrany USA

Berlín 19. januára (TASR) - Nový nemecký minister obrany Boris Pistorius prijal vo štvrtok v Berlíne svojho amerického rezortného kolegu Lloyda Austina – ako prvého zahraničného predstaviteľa po svojom oficiálnom nástupe do funkcie iba približne dve hodiny predtým. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Obaja ministri sa zhodli na potrebe pokračovania podpory Ukrajiny, ktorá čelí vojenskému útoku zo strany Ruska. USA sú najdôležitejším spojencom Nemecka, zdôraznil Pistorius.



"Hrozná útočná vojna (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajine dala Severoatlantickej aliancii šancu ukázať, čím v skutočnosti je; konkrétne jednou stabilnou alianciou, ktorá preukázala schopnosť konať a bude ju preukazovať aj naďalej," povedal nový nemecký minister obrany.



Aj v budúcnosti bude Nemecko podľa Pistoriusa spoločne so svojimi partnermi podporovať Ukrajinu v jej boji za slobodu, územnú nezávislosť a suverenitu, cituje DPA.



Šéf amerického rezortu obrany Austin označil Nemecko za "jedného z najvýznamnejších spojencov USA". Zároveň sa spolkovej vláde v Berlíne poďakoval za rýchle posilnenie východného krídla NATO a vyjadril potešenie z budúcej spolupráce s Pistoriusom.



Nový nemecký minister obrany sa v piatok na nemeckej leteckej základni Ramstein zúčastní aj na stretnutí kontaktnej skupiny pre Ukrajinu.



Ukrajina už dlhšie vyzýva Nemecko, aby jej do boja proti ruskej armáde dodalo svoje tanky typu Leopard 2. Berlín tak údajne mieni urobiť len v tom prípade, ak USA pošlú Kyjevu svoje tanky Abrams.





