Pistorius: EÚ zrejme nedodá Kyjevu milión delostreleckých nábojov

Brusel 14. novembra (TASR) - Európskej únii sa zrejme nepodarí dodať Ukrajine jeden milión kusov delostreleckej munície tak, ako bolo dohodnuté. Oznámil v utorok v Bruseli nemecký minister obrany Boris Pistorius, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Krajiny EÚ sa dohodli, že Ukrajine poskytnú náboje do marca 2024 v rámci podpory jej obrany proti invázii Ruska. "Nazdávame sa, že cieľ jedného milióna nebude dosiahnutý," uviedol Pistorius pri príchode na stretnutie ministrov obrany EÚ v Bruseli. Kritici, ktorí varovali, že daný cieľ je nerealistický, mali bohužiaľ pravdu, povedal Pistrious.



Na základe dohody krajín EÚ dostal Kyjev doteraz asi 300.000 kusov delostreleckej munície, uviedol nemenovaný predstaviteľ EÚ.



Krajiny v EÚ v súčasnosti objednávajú výrobu delostreleckých nábojov kalibru 155 mm, avšak existujú pochybnosti o tom, či zbrojovky dokážu včas vyrobiť dostatok munície.



Podľa niektorých predstaviteľov EÚ je ešte priskoro na hodnotenie, či EÚ svoj cieľ naplní. Podľa šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella je problémom aj to, že európske zbrojovky exportujú asi 40 percent produkcie do iných krajín. Borrell preto krajiny EÚ vyzval, aby uprednostnili vývoz munície na Ukrajinu pred vývozom do iných krajín.



"Pozrite sa na Rusko. Vyrábajú viac než kedykoľvek predtým. Delostrelecké náboje dostávajú od Severnej Kórey. Európa nemôže povedať, že Rusko a Severná Kórea ich dokážu dodať a my nie," vyhlásil estónsky minister obrany Hanno Pevkur. Dodal, že Estónsko sa snaží maximalizovať dodávky nábojov pre Ukrajinu.



EÚ čelí problémom pri plnení svojich sľubov v čase, keď opozícia v americkom Kongrese ohrozuje schopnosť Spojených štátov udržovať dodávky pomoci pre Ukrajinu.



Situácia na bojisku medzitým dospela do patovej situácie, keď sa Ukrajincom v rámci protiofenzívy nepodarilo naspäť dobyť veľké časti okupovaného územia.