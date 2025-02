Pistorius: Európa by nemohla nahradiť americké sily zo dňa na deň

Mníchov 14. februára (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v piatok povedal, že pre Európu by bolo náročné nahradiť americké jednotky na kontinente. Vyjadril sa tak vzhľadom na špekulácie, že Spojené štáty by mohli zredukovať svoje sily v Európe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pistorius na okraji Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) uviedol, že takáto kompenzácia by sa nemohla stať "zo dňa na deň". Nemecký minister tiež vyhlásil, že "domnievať sa, že by sme mohli v priebehu roka nahradiť to, čo Američania robia menej, za niekoľko mesiacov, je iluzórne, nebude to fungovať".



Predseda MSC Christoph Heusgen v piatok pre nemecký rozhlas povedal, že predpokladá, že americký viceprezident J. D. Vance na konferencii oznámi stiahnutie veľkej časti jednotiek z Európy.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že musí zmeniť svoju strategickú pozíciu, odkloniť sa od Európy a zamerať sa na Áziu, aby sa tak mohla postaviť svojmu hlavnému protivníkovi - Číne, píše AFP.



Nemecký minister obrany tiež uviedol, že americkému náprotivku Peteovi Hegsethovi po rokovaniach NATO v Bruseli navrhol "cestovnú mapu". Tento plán podľa Pistoriusa zahŕňa "zmenu v rozdelení záťaže takým spôsobom, aby bola organizovaná" a nevznikali časom nebezpečné medzery v spôsobilostiach.



Pistorius tvrdí, že Hegseth to vidí rovnako. Dodal, že by bolo dobré, ak by túto ústnu dohodu premenili na skutky.



Hegseth sa počas piatkovej návštevy Varšavy vyjadril k otázke možného zníženia počtu amerických vojakov v Európe ako súčasti dohody s Ruskom. Zdôraznil, že USA sú odhodlané podporovať NATO a americká prítomnosť v Európe je dôležitá na odstrašovanie ruského prezidenta Vladimira Putina, no európske krajiny musia investovať viac do vlastnej obrany. "Nemôžete predpokladať, že americká prítomnosť na kontinente potrvá naveky," upozornil s odôvodnením, že USA musia riešiť bezpečnostné krízy aj inde vo svete.



Americký viceprezident novinárom v nemeckom Mníchove povedal, že Trump vidí Európu, ktorá zohráva väčšiu úlohu vo vlastnej obrane, pričom veľký podiel musí prebrať Nemecko ako najväčšia ekonomika v Európe.