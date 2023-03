Pistorius je v Litve,k trvalému vyslaniu nemeckej brigády je skeptický

Vilnius 7. marca (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý je na návšteve Litvy, v utorok vyjadril odhodlanie Nemecka vojensky chrániť svojich spojencov v NATO. Vyjadril sa však skepticky k požiadavke Litvy o trvalé umiestnenie celej jednej nemeckej vojenskej brigády v tejto krajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Naša bezpečnosť je garantovaná prostredníctvom NATO a jeho spojencov," povedal a dodal, že v súčasnosti je východným krídlom NATO Poľsko, pobaltské štáty a ďalšie krajiny. Pripomenul, že na východnom krídle bolo do roku 1990 Nemecko.



Pistorius navštívil spoločné cvičenia litovských a nemeckých vojakov s názvom "Griffin Lightning", ktoré sa konajú v zasneženej lesnatej oblasti v Litve. Pripomenul, že Nemecko má v Litve najviac vojakov zo všetkých členských krajín NATO – 1450, časť z nich sa zúčastňuje na cvičeniach.



"Plánujeme, aby bolo možné do Litvy na výcvik posielať jednotky, prípadne aj celú brigádu," povedal. Aktuálne je na manévroch v Litve nemecká tanková brigáda.



Táto brigáda trasu 1200 kilometrov z Nemecka podľa ministra zdolala v rekordnom čase a pokazilo sa len jedno vozidlo, ktoré bolo podľa jeho slov "staršie než veliteľ vojakov". Vojaci a materiál sa do Litvy dopravili trajektom z nemeckého mesta Kiel, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke nemecká armáda.