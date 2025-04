Pistorius kritizoval americké návrhy pre Ukrajinu

Berlín 28. apríla (TASR) - Úradujúci nemecký minister obrany Boris Pistorius považuje návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa na rozsiahle odstúpenie ukrajinských území Rusku za prehnané. Kyjev by sa podľa neho všetkých území vzdať nemal. Informovala o tom agentúra DPA,



„Pretože to, čo v nich je, mohla mať Ukrajina aj sama, už pred rokom prakticky prostredníctvom kapitulácie,“ povedal Pistorius vo verejnoprávnej televízii ARD.



Ukrajinu ubezpečil o ďalšej vojenskej pomoci Nemecka v prípade jej zastavenie zo Spojených štátov. „Keď Ukrajina padne, keď (ruský prezident Vladimir) Putin túto vojnu vyhrá v zmysle toho, že obsadí Ukrajinu alebo jej veľké časti, potom to bude predstavovať maximálne ohrozenie pre územie NATO a aj pre susedné krajiny ako Moldavsko a Gruzínsko,“ uviedol minister.



Všetkým musí byť jasné, že „nejde len o solidaritu s Ukrajinou, ale aj o našu bezpečnosť a náš mier v Európe“, zdôraznil Pistorius.



Ukrajina si podľa neho uvedomuje, že pri dohode o prímerí alebo mierovom riešení konfliktu „môže dôjsť alebo dôjde aj k odstúpeniu území“. Minister dodal, že by to nemalo byť viazané na hranice oblastí, ale byť primerané budúcim bezpečnostným zárukám.