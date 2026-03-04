< sekcia Zahraničie
Pistorius: Len vojenská sila konflikty na Blízkom východe nevyrieši
Americký prezident Donald Trump v utorok vyjadril presvedčenie, že keby USA a Izrael neboli podnikli úder na Irán, tak ten by bol zaútočil ako prvý.
Autor TASR
Berlín 4. marca (TASR) - Je naivné myslieť si, že konflikty na Blízkom východe môžu byť vyriešené výlučne vojenskou silou a jednostranným konaním, vyhlásil v stredu nemecký minister obrany Boris Pistorius. Poslancom nemeckého parlamentu povedal, že podľa neho Spojené štáty a Izrael nemajú plán ukončenia vojenskej operácie proti Iránu, ktorý je od soboty cieľom ich útokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Americkým a izraelským priateľom“ je podľa Pistoriusa potrebné opakovane pripomínať, že vojenská sila sama o sebe konflikty nevyrieši.
„História nás učí, že začať vojnu je oveľa ľahšie ako ju ukončiť. To znamená, že treba mať pripravenú solídnu stratégiu na ukončenie vojny. V súčasnosti žiadnu takú nevidím,“ povedal nemecký minister.
USA a Izrael tvrdia, že na Irán zaútočili „preventívne“ s cieľom zabrániť tamojšiemu režimu získať jadrovú zbraň. Teherán ale takúto snahu opakovane odmieta a v reakcii podniká odvetné útoky na Izrael a ďalšie štáty na Blízkom východe.
Americký prezident Donald Trump v utorok vyjadril presvedčenie, že keby USA a Izrael neboli podnikli úder na Irán, tak ten by bol zaútočil ako prvý. Teherán považuje americký zásah za neoprávnený. Toto Trumpovo tvrdenie je podľa agentúry Reuters v rozpore s vysvetlím, ktoré v pondelok poskytol šéf americkej diplomacie Marco Rubio. USA podľa neho zaútočili z obavy, že Irán by mohol odpovedať odvetou na plánovanú izraelskú akciu.
S Trumpom sa v utorok v Bielom dome stretol nemecký kancelár Friedrich Merz. Pri prijatí povedal, že Nemecko sa zhoduje s USA v otázke nutnosti odstrániť súčasný iránsky režim. Zároveň ale vyhlásil, že chce, aby sa súčasná vojna skončila čo najskôr.
„Dúfame, že izraelská a americká armáda robia správne kroky, aby to ukončili a aby sa naozaj vytvorila nová vláda, ktorá obnoví mier a slobodu,“ uviedol spolkový kancelár.
Trump v uplynulých dňoch povedal, že zásah proti Iránu by mohol trvať štyri až päť týždňov. V utorok vyhlásil, že americká armáda od soboty zničila prakticky všetky vojenské ciele v islamskej republike a zabila desiatky členov jej vedenia vrátane najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
