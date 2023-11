Pistorius: Nemecká armáda sa musí stať oporou odstrašovania v Európe

Berlín 9. novembra (TASR) - Nemecká armáda musí byť "oporou odstrašovania" v Európe. Uviedol to vo štvrtok nemecký minister obrany Boris Pistorius v novom usmernení pre Bundeswehr po invázii Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Pistorius predstavil vo štvrtok nový súbor smerníc pre armádu od roku 2011, pričom poukázal na to, že ruský "brutálny útok na Ukrajinu, prinavrátil do Európy vojnu".



"To znamená, že sa zmenila situácia súvisiaca s hrozbou," uviedol. Nemecko "musí byť oporou odstrašovania a kolektívnej obrany Európy", dodal.



V predslove nového usmernenia spolu so šéfom nemeckých ozbrojených síl generálom Carstenom Breuerom uvádzajú, že hlavnou misiou Bundeswehru je národná obrana a obrana "aliancie", čo je odkazom na NATO.



Nemecká armáda tak musí byť pripravená na vojnu vo všetkých oblastiach. "To znamená, že jej príslušníkov a vybavenie treba pripraviť na požadovanú misiu," uvádza sa v dokumente. Dobre vybavená armáda, schopná víťazstva vo veľmi intenzívnom boji, je podľa dokumentu "jediným spôsobom na to, ako zaistiť spoľahlivé odstrašovanie a mier".



Dokument identifikuje Rusko ako hlavnú dlhodobú hrozbu pre mier a bezpečnosť, ktorej čelí Nemecko i jeho európski spojenci. Bezpečnostným rizikom je aj vývoj v Afrike a na Blízkom východe.



Nemecko sa dlho vyrovnávalo so zodpovednosťou za rozpútanie druhej svetovej vojny. Jeho ozbrojené sily preto desaťročia neboli prioritou a boli značne podfinancované. Po spustení invázie Ruska na Ukrajinu však nemecký kancelár Olaf Scholz pre posilnenie armády uvoľnil špeciálny balík v hodnote 100 miliárd eur.