Pistorius: Nemecko a USA pripravujú dodanie dvoch Patriotov Ukrajine

Washington/Berlín 15. júla (TASR) - Nemecko a Spojené štáty spoločne pripravujú dodanie dvoch ďalších systémov protivzdušnej obrany typu Patriot v hodnote približne dvoch miliárd eur pre Ukrajinu. Dodanie bude financované Berlínom, posledné technické i finančné detaily sa však ešte musia ujasniť, uviedol v pondelok nemecký minister obrany Boris Pistorius po schôdzke s americkým rezortným kolegom Peteom Hegsethom vo Washingtone. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Podľa Pistoriusa sa zdá, že detaily, ktoré je potrebné doladiť, sú „riešiteľné pre nás oboch, takže sa rýchlo pustíme do práce“, citovala nemecká agentúra.



Ukrajina naliehavo potrebuje ďalšie systémy protivzdušnej obrany, upozornil nemecký minister obrany. Pred niekoľkými týždňami preto Hegsethovi telefonicky navrhol nákup dvoch systémov Patriot od USA zo strany Nemecka, pričom by boli nakúpené Patrioty následne dodané Ukrajine.



V súčasnosti existujú dve možnosti - buď Nemecko nakúpi dva okamžite dostupné systémy z amerických zásob, ktoré budú následne dodané priamo na Ukrajinu, alebo nemecká armáda - Bundeswehr - najprv poskytne Ukrajine dva svoje systémy a neskôr dostane za ne náhradu od USA, píše DPA.



S raketami Patriot je možné zachytiť nepriateľské lietadlá, balistické strely i strely s plochou dráhou letu, spresňuje DPA. Ciele je pritom možné zasiahnuť do vzdialenosti približne sto kilometrov a do výšky 30 kilometrov.



Nemecko zároveň podľa Pistoriusa plánuje získať od USA presný raketový systém Typhon, ktorý dokáže odpáliť strelu s doletom približne 2000 kilometrov.



„Zjednodušene povedané, ide o pozemné odpaľovacie zariadenia, ktoré dokážu odpaľovať rôzne riadené strely na rôzne vzdialenosti," povedal nemecký minister obrany vo Washingtone reportérom.



Tento zbraňový systém by mohol zasiahnuť aj ciele v Rusku, Pistorius však zdôraznil, že by slúžil výlučne ako odstrašujúci prostriedok. Ako podotkol, nákup ešte nebol dokončený a Nemecko o tieto zbrane doposiaľ len prejavilo záujem. USA teraz skúmajú, či sú ochotné ich dodať. Hegseth v rozhovore túto žiadosť Berlína privítal, povedal podľa DPA Pistorius.



Ide o prvú návštevu úradujúceho nemeckého ministra obrany od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa vo funkcii v januári tohto roka.