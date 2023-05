Pistorius: Nemecko bude naďalej podporovať SR v oblasti bezpečnosti

Berlín 26. mája (TASR) – Nemecko bude aj po presune svojich batérií systému Patriot do Litvy naďalej podporovať Slovensko pri ochrane jeho bezpečnostných záujmov, uviedol v piatok nemecký minister obrany Boris Pistorius. Spomenul "početné projekty a silnú prítomnosť vojenských jednotiek", informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Ministerstvo obrany v Berlíne v piatok večer oznámilo, že nemecká armáda sa bude podieľať na zaisťovaní bezpečnosti júlového summitu NATO vo Vilniuse. Z tohto dôvodu presunie systémy Patriot zo Slovenska do Litvy. Nasadenie Patriotov na Slovensku sa preto čoskoro skončí, uviedol podľa vyhlásenia Pistorius.



Slovenské ministerstvo obrany to označilo za vopred konzultované rozhodnutie na základe efektivity využitia spojeneckých systémov tam, kde sú aktuálne najviac potrebné. "Platí, že Aliancia garantuje a reálne zabezpečuje obranu každého centimetra spojeneckého územia a všetkých jej občanov," vysvetlil minister obrany Martin Sklenár. Zabezpečenie ochrany slovenského vzdušného priestoru ostáva prioritou, informovalo TASR komunikačné oddelenie MO SR.



Nemecký rezort zdôraznil, že bezpečnosť SR bude pre Nemecko aj do budúcnosti "kľúčová". "Budeme k tomu aj naďalej prispievať a úzko stáť po boku nášho spojenca Slovenska," píše sa vo vyhlásení. Patrí k tomu aj prebiehajúca dodávka 15 tankov Leopard 2A4, ktoré SR dostane od Nemecka výmenou za vojenskú pomoc Ukrajine.



Summit NATO sa bude v litovskej metropole konať 11. a 12. júla. Nemecký Bundeswehr pôsobí s protivzdušným raketovým systémom Patriot na Slovensku od marca 2022.



Nemecko prispeje k ochrane summitu NATO na žiadosť Severoatlantickej aliancie. Jeho armáda na to využije pozemné, vzdušné i námorné systémy umiestnené na východnom krídle NATO a jednotky, ktoré môžu operovať z Nemecka. Okrem batérií Patriot zo Slovenska presunie do Litvy aj "podporný materiál" z Poľska.