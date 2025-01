Pistorius: Nemecko dodá Ukrajine ďalšie rakety

Ramstein 9. januára (TASR) — Nemecko v dohľadnom čase poskytne Ukrajine ďalšie riadené strely pre systémy protivzdušnej obrany IRIS-T. Na stretnutí Kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny, ktoré sa konalo v Nemecku na americkej leteckej základni Ramstein, to vo štvrtok oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Pistorius spresnil, že rakety boli pôvodne objednané pre nemeckú armádu, ale dostane ich Ukrajina, aby mohla odrážať letecké útoky ruských inváznych síl. Odmietol však konkretizovať, koľko rakiet Ukrajina dostane.



Nemecký minister na schôdzke tiež avizoval, jeho krajina v najbližších týždňoch vyšle do Poľska ďalších 200 vojakov a dve batérie systému protivzdušnej obrany Patriot na ochranu logistického uzla NATO na letisku Rzeszów, odkiaľ sa distribuuje vojenská pomoc pre Ukrajinu. Vojaci zostanú v Poľsku pod velením NATO približne pol roka.



Americký minister obrany Lloyd Austin na stretnutí kontaktnej skupiny oznámil, že Spojené štáty poskytnú Ukrajine krátko pred koncom funkčného obdobia prezidenta Joea Bidena vojenskú pomoc vo výške 500 miliónov dolárov. Balík podľa neho zahŕňa ďalšie rakety pre ukrajinskú protivzdušnú obranu, rakety vzduch-zem a vybavenie pre stíhačky F-16.



Vojenská pomoc bude doručená prostredníctvom mechanizmu PDA (Presidential Drawdown Authority), ktorý umožňuje dodávky zbraní z rezerv americkej armády.



Od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022 poskytli USA Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote viac ako 63,5 miliardy dolárov. Biely dom v posledných týždňoch urýchlil uvoľňovanie vojenskej pomoci v obave, že zvolený americký prezident Donald Trump ju po nástupe do úradu zastaví.