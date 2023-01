Pistorius: Nemecko dodá Ukrajine tanky iba ak to urobia aj spojenci

Berlín 19. januára (TASR) - Nemecko neprijme rozhodnutie o dodaní tankov Leopard 2 na Ukrajinu bez konzultácie a spoločného postupu s partnermi. Vo štvrtok to uviedol nový nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Budeme musieť počkať a uvidíme, či sa (v tejto veci) posunieme. Rokujeme o tom, najmä s naším transatlantickým partnerom Spojenými štátmi," povedal Pistorius pre televíziu RTL.



Tak ako vo všetkých predchádzajúcich prípadoch ide o to, aby do toho Nemci "nešli sami". Podľa jeho slov je to o spoločnom rozhodnutí, rovnako ako to bolo nedávno pri poskytnutí bojových vozidiel pechoty (BVP) Marder.



Nový šéf nemeckého rezortu obrany zároveň zdôraznil, že Berlín od začiatku vojny na Ukrajine dôsledne podporuje Kyjev a bude v tom pokračovať. "Rusku nesmie byť umožnené vyhrať vojnu" a Nemecko k tomu prispeje všetkým potrebným, uviedol.



Pistoriusa do funkcie vymenoval vo štvrtok v Berlíne nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Bývalá ministerka obrany Christine Lambrechtová oznámila rezignáciu v pondelok. Už niekoľko mesiacov čelila kritike za pomalý postup pri zaobstarávaní vybavenia pre Bundeswehr a za chýbajúce odborné znalosti. Výhrady boli aj voči jej verejným vystúpeniam.



Ukrajina už dlhšie žiada Berlín, aby jej do boja proti ruským inváznym jednotkám dodal nemecké tanky Leopard 2. Berlín tak údajne mieni urobiť len v prípade, ak Kyjevu svoje tanky Abrams ponúknu aj Spojené štáty.