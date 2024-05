Pistorius: Nemecko je pripravené na vedúcu úlohu v oblasti bezpečnosti

Washington 10. mája (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok počas prejavu na Univerzite Johnsa Hopkinsa vo Washingtone zdôraznil odhodlanie Nemecka hrať vedúcu úlohu vo sfére európskej bezpečnosti a poskytovať na to potrebné vojenské spôsobilosti.



"Spoločne formujme budúcnosť s USA a všetkými, ktorí sú za slobodu, mier a globálny poriadok založený na pravidlách," vyzval Pistorius podľa agentúry DPA.



Uviedol, že Európania chápu, že USA sa momentálne zameriavajú na indicko-pacifický región a musia reagovať na prezbrojovanie Číny, jej ekonomickú politiku a jej snahu o geopolitickú dominanciu. Nemecko má v tejto situácii ambíciu prispieť aj tam k budovaniu poriadku, ktorý je založený na pravidlách.



"Som presvedčený, že iba Amerika a Európa spolu môžu udržať Západ silný a brániť ho proti expanzívnym ambíciám Ruska a ašpiráciám na moc a dominanciu iných hráčov," vyhlásil Pistorius a vyzval chopiť sa "znova transatlantickej príležitosti", ako to bolo v iných okamihoch transatlantického partnerstva.



Ako príklad uviedol letecký most na zásobovanie obyvateľov Berlína izolovaného od vonkajšieho sveta Sovietmi, Marshallov plán či znovuzjednotenie Nemecka.



Pistorius vo Washingtone diskutoval aj o zmene postoja Nemecka v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine: na Univerzite Johnsa Hopkinsa hovoril o prebiehajúcej vojenskej expanzii Nemecka a o tom, že sa vzdalo svojej bývalej zdržanlivosti, vrátane posielania zbraní do vojnových oblastí.



V súvislosti so zrušením brannej povinnosti v Nemecku Pistorius vyhlásil, že "časy sa zmenili", a vyslovil presvedčenie, že "Nemecko potrebuje nejakú formu povinnej vojenskej služby".