Pistorius: Nemecko nedodá Ukrajine rakety Taurus ani systémy Patriot

Berlín 14. júla (TASR) - Nemecko Ukrajine - napriek jej žiadostiam - nedodá svoje rakety dlhého doletu Taurus a ani ďalšie systémy protivzdušnej obrany Patriot, pretože ich má samo málo, povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius v rozhovore pre denník Financial Times. Súčasne vyzval zbrojné spoločnosti, aby sa prestali sťažovať a splnili požiadavky na opätovné vyzbrojenie Európy, píše TASR.



Pistorius sa má v pondelok vo Washingtone stretnúť so svojím americkým rezortným kolegom Peteom Hegsethom, s ktorým plánuje rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine a o otázke dodania amerických systémov Patriot.



Ukrajina už dlho žiada o väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Prezident Volodymyr Zelenskyj sám odhadol, že potrebných je celkovo desať systémov Patriot, v súčasnosti ich má Ukrajina podľa médií osem.



Nemecko jej dalo dovedna tri zo svojich pôvodne 12 patriotov a podľa Zelenského je dohoda na tom, že Berlín od Washingtonu nakúpi pre Kyjev ďalšie dve batérie. Ďalšiu prisľúbilo Nórsko.



„V Nemecku nám ich zostalo len šesť (patriotov),“ povedal Pistorius s tým, že ďalšie dva kusy boli zapožičané do Poľska a minimálne jeden je vždy nedostupný z dôvodu údržby alebo výcviku.



"To je naozaj príliš málo, najmä vzhľadom na ciele spôsobilostí NATO, ktoré musíme splniť. Určite nemôžeme dať viac,“ dodal sociálnodemokratický minister s tým, že o nákupe dvoch batérií pre Ukrajinu bude hovoriť s Hegsethom.



Pistorius sa podľa FT stal nedávno stal terčom kritiky zo strany niektorých svojich kolegov strany SPD presadzujúcich zmiernenie vzťahov s Ruskom, ktorého sily 24. februára 2022 napadli susednú Ukrajinu a ktoré útoky v posledných dňoch zintenzívňuje. Moskva podľa Zelenského v priebehu uplynulého týždňa vyslala proti Ukrajine najmenej 1800 dronov, viac ako 1200 kĺzavých bômb a 83 rakiet.



„Vždy som bol presvedčený, že ak chcete hovoriť o mieri a zmierňovaní za rovnakých podmienok, môžete to robiť len z pozície sily... Nie preto, aby sme niekoho zastrašovali, ale aby sme dali jasne najavo, že vieme, čo môžeme urobiť - chceme s vami žiť v mieri, ale nemyslite si, že sme slabí alebo že sa nebudeme brániť. To platí aj dnes,“ povedal Pistorius.



Preto v rozhovore s britským denníkom v súvislosti s úsilím Európy zvýšiť výdavky na obranu v čase ruskej agresie na Ukrajinu a klesajúceho záujmu USA o bezpečnosť kontinentu vyzval priemyselné podniky, aby dodržali svoju časť dohody. Nemecká vláda podľa neho riešila ich dlhodobé obavy tým, že zefektívnila stovky miliárd eur nových vojenských výdavkov.



„Už nie je dôvod sťažovať sa. Priemysel veľmi dobre vie, že teraz je zodpovedný za plnenie cieľov. Bohužiaľ, stále sa stretávame s oneskoreniami v jednotlivých projektoch. Priemysel vie, že musí zvýšiť svoje kapacity. To sa týka munície, dronov, tankov - naozaj takmer každej oblasti,“ dodal.