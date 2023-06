Pistorius: Nemecko nedokáže ihneď nahradiť tanky stratené na Ukrajine

Berlín 13. júna 2023 (TASR) – Nemecko nedokáže okamžite nahradiť všetky tanky, ktoré Ukrajina stratí v bojoch. V utorok to uviedol nemecký minister obrany Boris Pistorius po tom, čo Rusko vyhlásilo, že niektoré z nemeckých tankov na Ukrajine ukoristilo alebo zničilo. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Berlín začal tento rok po niekoľkých mesiacoch naliehania posielať na Ukrajinu moderné tanky Leopard na podporu jej jednotiek proti ruským agresorom.



Nemecký minister obrany v rozhovore pre televíznu stanicu RTL uviedol, že, "nanešťastie, taká je povaha vojny – ničia sa zbrane, ničia sa tanky, zomierajú ľudia". Autenticitu materiálov na internete údajne zobrazujúcich tanky poškodené v boji na Ukrajine komentovať odmietol.



Moskva v utorkovom vyjadrení uviedla, že ukoristila niekoľko tankov typu Leopard a bojových vozidiel pechoty typu Bradley. Zároveň vydala videozáznam, kde si ruské jednotky vozidlá prezerajú.



Nemeckí a ukrajinskí politici začali po strate techniky volať po jej urýchlenom nahradení. Pistorius potvrdil, že Nemecko bude Ukrajine naďalej dodávať menej pokročilé tanky Leopard 1, do konca roka by ich malo na Ukrajinu prísť približne 100. Pokročilejších tankov Leopard 2 bolo na Ukrajinu zatiaľ dodaných 18.



Nemecko od začiatku ruského útoku na Ukrajinu vo februári minulého roku upustilo od svojho pacifistického postoja a poslalo Ukrajine širokú paletu zbraní od protivzdušnej obrany po delostrelecké systémy.