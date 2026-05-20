Pistorius: Nemecko nemá jasno v znižovaní počtu amerických vojakov
Berlín 20. mája (TASR) - Nemecko nedostalo od administratívy prezidenta Donalda Trumpa stále žiadne záväzné plányv prípade stiahnutia amerických vojakov, uviedol v stredu minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Stále nemáme žiadne skutočne spoľahlivé potvrdenie,“ uviedol Pistorius po zasadnutí parlamentného výboru pre obranu. Nemecko podľa neho len neoficiálne počulo, že počet amerických brigád umiestnených v Európe by sa mohol znížiť. „Do akej miery to ovplyvní jednotky nasadené v Nemecku, sa ešte len uvidí,“ doplnil.
Ministerstvo obrany USA začiatkom mája oznámilo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump následne vyhlásil, že tento počet bude výrazne vyšší. Rozhodnutie prišlo niekoľko dní po slovnej výmene s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Ten uviedol, že Irán „ponižuje“ Washington v rokovaniach o ukončení konfliktu.
Najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich v utorok uviedol, že Trumpovo rozhodnutie stiahnuť 5000 vojakov z Nemecka nenaruší obranné plány Severoatlantickej aliancie v Európe. Podľa neho však možno vzhľadom na budovanie vlastných kapacít spojencov očakávať aj ďalšie presuny amerických síl v súčasnosti nasadených v Európe
