Pistorius: Nemecko už Ukrajine začalo dodávať 4000 bojových dronov

Augsburg 18. novembra (TASR) - Dodávka 4000 bojových dronov nemeckej výroby, kontrolovaných umelou inteligenciou, na Ukrajinu sa už začala, oznámil v pondelok nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Tento balík vojenskej pomoci ohlásili v júli tohto roka. Nemecko súčasne potvrdilo odmietavý postoj k poskytnutiu raketového systému Taurus s dlhým doletom.



"Sú to bezpilotné lietadlá, ktoré sú schopné doletieť 30 až 40 kilometrov do zázemia," povedal Pistorius. V tomto dosahu tzv. útočné drony môžu následne zaútočiť na ciele. Keďže ich "riadi a podporuje" umelá inteligencia, môžu sa dostať k cieľom napriek elektronickému rušeniu.



Berlín je druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine v boji proti ruskej invázii. Súčasná vláda kancelára Olafa Scholza však odmieta Kyjevu poskytnúť systém Taurus s dosahom vyše 500 kilometrov v obave, že by to mohlo Západ zatiahnuť do priamejšieho konfliktu s Ruskom.



Scholzova vláda i samotný kancelár v pondelok potvrdili, že na tomto postoji sa nič nemení ani po rozhodnutí prezidenta USA Joea Bidena umožniť Ukrajine používať americké rakety dlhého doletu na útoky na území Ruska.



Súčasný postoj Berlína kritizovali viacerí vládni i opoziční predstavitelia. Vicekancelár Robert Habeck, ktorý povedie Zelených do februárových predčasných volieb, uviedol, že by systém Taurus Ukrajine dodal. Kresťanskí demokrati z CDU, ktorí vedú v prieskumoch, sa tiež vyslovili za dodanie týchto rakiet.