Pistorius: Nemecko vyšle hliadkové lode do Arktídy

Berlín 30. júna (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v pondelok informoval, že nemecké vojenské námorníctvo sa bude podieľať na hliadkovaní vo vodách Arktídy. Upozornil, že v regióne štáty zvyšujú vojenskú prítomnosť, pričom hrozbu podľa neho predstavuje najmä Rusko. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a DPA.



„Námorné hrozby narastajú... Rusko militarizuje Arktídu. Sme svedkami rastúcej aktivity ruských ponoriek operujúcich v tejto oblasti,“ upozornil Pistorius po rozhovore s dánskym rezortným kolegom Troelsom Lundom Poulsenom. Z tohto dôvodu podľa nemeckého ministra začnú ich plavidlá pôsobiť v severnom Atlantiku a Arktíde už tento rok.



Pistorius vysvetlil, že nemecká podporná loď typu Berlin sa vydá z Islandu do Grónska a potom do Kanady v rámci operácie s názvom „Atlantický medveď“. „Počas trasy budeme cvičiť s našimi spojencami v regióne a naplánovali sme prvé zastavenie lode nemeckého námorníctva v prístave Nuuk v Grónsku a následne sa po prvýkrát zúčastníme na kanadskom arktickom cvičení Nanook,“ povedal nemecký minister obrany. „Nasadíme naše námorné hliadkovacie lietadlá, ponorky a fregaty, aby sme demonštrovali náš záväzok voči tomuto regiónu,“ deklaroval.



Pistorius tiež informoval, že v septembri by chcel navštíviť Grónsko spoločne s Poulsenom. Išlo by podľa neho o akt solidarity.



Americký prezident Donald Trump po nástupe do úradu viackrát vyhlásil, že by chcel prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je poloautonómnou súčasťou Dánska, a pre dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.