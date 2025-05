Pistorius nepodporuje, aby krajiny NATO dávali na obranu 5 % HDP

Berlín 15. mája (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius sa vo štvrtok vyslovil proti výzvam, aby dávali členské štáty NATO na obranu najmenej päť percent svojho HDP. Reagoval tak na výroky nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula, ktorý tejto požiadavke amerického prezidenta Donalda Trumpa predtým vyjadril podporu. Na rokovaniach v rámci Aliancie sa podľa Pistoriusa bude pravdepodobne hovoriť o zvýšení výdavkov na tri percentná HDP alebo viac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Spojenci v Severoatlantickej aliancii sa v roku 2014 zaviazali, že budú na obranu vyčleňovať dve percentá svojho HDP. Trump však na členské štáty teraz nalieha, aby prispievali až piatimi percentami HDP. Zo všetkých členov Aliancie je k tomuto cieľu najbližšie Poľsko, ktoré chce dať tento rok na svoju obranu 4,7 percenta HDP.



Wadephul vo štvrtok na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín NATO v tureckej Antalyi Trumpov návrh verejnej podporil. Podľa svojich slov sa na tom zhodol so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom.



Šéf nemeckej diplomacie zároveň dal najavo, že investície do obrany vo výške tri a pol percenta HDP by boli dostačujúce za predpokladu, že ďalšie percento a pol by sa vynakladalo na vojenskú infraštruktúru. Takýto prístup nedávno predstavil generálny tajomník NATO Mark Rutte.



Pistorius nepovažuje percentuálny podiel HDP pri obranných výdavkoch za príliš dôležitý. „Dôležité je, aby sa ciele spôsobilostí NATO, ktoré sa potom stanovia, plnili rýchlo, komplexne a včas,“ povedal. Neskôr tiež podľa DPA vyjadril nesúhlas s vyjadreniami svojho kolegu.



„Teší ma veľmi, veľmi dobrý štart, ktorý som mal a mám s mojím kolegom, ministrom zahraničných vecí Wadephulom. Zároveň vie rovnako dobre ako ja, že rozpočet na obranu je stanovený v sekcii 14, čo je môj rezort,“ dodal Pistorius.