Pistorius nevylučuje opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby

Berlín 24. mája (TASR) - Ak Nemecko nezíska dostatok dobrovoľníkov do svojich ozbrojených síl, môže začať uvažovať o opätovnom zavedení povinnej vojenskej služby už od budúceho roka, povedal v sobotu minister obrany Boris Pistorius pre noviny Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Krajina sa snaží posilniť svoje vojenské kapacity od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, no podľa Reuters sa jej nedarí prilákať dostatok záujemcov. Nemecké ozbrojené sily informovali, že na splnenie záväzkov voči NATO potrebujú v najbližších rokoch získať ďalších 100.000 vojakov.



„Náš model bol pôvodne založený na dobrovoľnej účasti,“ povedal Pistorius pre FAS. „Ak príde čas, keď budeme mať k dispozícií viac kapacít než dobrovoľných registrácií, potom sa môžeme rozhodnúť spraviť z toho povinnosť,“ dodal nemecký minister. Nový zákon by podľa neho mohol vstúpiť do platnosti už 1. januára 2026.



Nemecko upustilo od povinnej vojenskej služby v roku 2011 a namiesto nej predstavilo systém založený na dobrovoľnom prihlásení.



Pistorius v rámci opatrení na posilnenie nemeckých vojenských kapacít ešte v utorok predstavil plán, prostredníctvom ktorého by krajina mohla postupne zvýšiť výdavky na obranu až na päť percent HDP.