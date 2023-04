Pistorius: Obmedzené útoky Ukrajiny na územie Ruska sú prijateľné

Berlín 21. apríla (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius považuje obmedzené útoky ukrajinských síl na územie Ruska za prijateľnú taktiku v rámci boja proti inváznym jednotkám Moskvy. Povedal to vo štvrtok večer v diskusnej relácii "Maybrit Illner" na stanici ZDF.



Je "absolútne normálne", že počas takejto vojny "aj napadnutá strana postupuje na územie nepriateľa - napríklad preto, aby zablokovala dodávateľské trasy", povedal Pistorius, ktorého citovala agentúra DPA. Dodal, že túto stratégiu Kyjeva bude nutné akceptovať, pokiaľ "nebude útočiť na mestá, civilistov a civilné oblasti".



Západ musí mať pri rozhodovaní o dodávkach zbraní Ukrajine podľa slov nemeckého ministra na pamäti, "akým spôsobom táto vojna prebieha". "Ak Ukrajina žiada určité typy bômb, ktoré sú celosvetovo zakázané, musíte povedať nie," uviedol. DPA v tejto súvislosti pripomenula, že niektorí ukrajinskí predstavitelia žiadali i dodanie kazetovej munície a munície s bielym fosforom.



Ohľadom stavu ruskej armády Pistorius uviedol: "Vieme, že materiál, ktorý sa teraz dováža zo skladov, je sčasti v žalostnom stave." Priblížil, že ide napríklad o tanky z 50. a 60. rokov 20. storočia. Upozornil ale, že nie je možné odhadnúť, aké vysoké sú výrobné kapacity Ruska, čo sa týka nového vojenského vybavenia. Západ musí preto Ukrajinu naďalej podporovať, zdôraznil.



Pistorius tiež povedal, že podľa neho nie je správny čas na to, aby partneri v Severoatlantickej aliancii rozhodovali o členstve Ukrajiny. Ako uviedol na stanici ZDF, NATO musí "dôkladne" zvážiť každý krok, akým je napríklad oficiálna ponuka na členstvo predložená Kyjevu. "Musíte rozhodovať s chladnou hlavou a horúcim srdcom, a nie naopak," podotkol.



DPA pripomína, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v minulosti zdôrazňoval, že Ukrajina bude musieť prežiť vojnu ako demokratická a nezávislá krajina na to, aby mohla vstúpiť do NATO. Začiatkom apríla predstavil nový podporný program pre Ukrajinu, ktorý má trvať niekoľko rokov, a jeho cieľom je uľahčiť adaptáciu Kyjeva na štandardy NATO, ako aj vzájomnú spoluprácu.



Stoltenberg počas návštevy Kyjeva vo štvrtok povedal, že budúcnosť Ukrajiny je v Severoatlantickej aliancii. Niektoré členské štáty však spochybňujú, či je momentálne správny okamih ponúkať Kyjevu užšie väzby, akou je členstvo.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval vo štvrtok na Alianciu, aby na júlovom summite vo Vilniuse predostrela Ukrajine "zaslúžené pozvanie" na vstup do NATO.