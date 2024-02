Pistorius označil nemeckú misiu v Červenom mori za odkaz pre húsíov

Berlín 20. februára (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok zdôraznil význam plánovaného nasadenia nemeckej fregaty v Červenom mori v rámci námornej misie EÚ zameranej na ochranu lodnej dopravy pred húsíjskými militantmi z Jemenu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Budeme chrániť medzinárodnú bezpečnosť a slobodu plavby. Tento vplyv sa nebude podceňovať," povedal Pistorius pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF. Nasadenie fregaty je "veľmi dôležitým signálom pre útočiacich húsíov, ako aj organizácie a štáty, ktoré za nimi stoja", dodal.



Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok schválili misiu Aspides, ktorá zahŕňa vyslanie európskych vojnových lodí a leteckých systémov včasného varovania do Červeného mora, Adenského zálivu a okolitých vôd.



Plavidlá budú mať rozkaz strieľať na militantov len vtedy, ak zaútočia ako prví, a nebudú oprávnené podnikať preventívne údery. Operačné velenie bude v gréckom meste Larisa.



Povstaleckí húsíovia podporovaní Iránom útočia na lode v regióne. Odôvodňujú to solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde sa vlani v októbri začala vojna medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Sloboda plavby na obchodných trasách a bezpečnosť lodí na najdôležitejšom námornom koridore medzi Európou a Áziou je podľa Pistoria nepostrádateľná. "Nemecko nemôže stáť bokom a nič nerobiť," povedal minister. Pistorius v priebehu utorka na gréckom ostrove Kréta navštívi približne 240 členov posádky fregaty Hessen.



Vojnové plavidlo tam má momentálne zastávku na ceste z nemeckého prístavu Wilhelmshaven do dejiska operácií. Ak Spolkový snem misiu v piatok podľa očakávania schváli, fregata hneď vypláva cez Suezský prieplav do Červeného mora.



Útoky povstalcov od vlaňajšieho novembra ohrozujú kľúčovú plavebnú trasu, ktorou sa prepravuje približne 12 percent svetového obchodu. Pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v oblasti sa viaceré veľké lodné spoločnosti rozhodli presmerovať svoje nákladne lode na trasy vedúce okolo južného cípu Afriky, ktoré trvajú dlhšie a zvyšujú tiež náklady na prepravu.