Pistorius oznámil ďalší balík vojenskej pomoci Ukrajine

Brusel 11. apríla (TASR) — Nemecko v strednodobom a dlhodobom horizonte dodá Ukrajine viac ako 1100 pozemných radarových systémov na detekciu lietadiel, ako aj ďalšie protilietadlové raketové systémy Iris-T. Na okraj piatkového rokovania kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny to v Bruseli oznámil úradujúci nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



V krátkodobom horizonte dostane Ukrajina od Nemecka podľa Pistoriusa v tomto roku ďalšie štyri systémy Iris-T, 300 riadených striel a 100 pozemných radarov, ako aj 100.000 kusov delostreleckej munície, 300 prieskumných bezpilotných lietadiel, 25 bojových vozidiel pechoty Marder, 15 tankov Leopard 1A5, 120 prenosných protilietadlových raketových kompletov MANPADS a 14 delostreleckých systémov. V uplynulých dňoch dodalo Nemecko Kyjevu z vlastných zásob 30 riadených striel pre systém Patriot, dodal minister.



Podľa Pistoriusa momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa mala intenzita bojov na Ukrajine znížiť. Ruský prezident Vladimir Putin podľa neho naďalej počíta s tým, že budú zomierať civilisti a deti, čo dokazuje aj útok na ukrajinské mesto Kryvyj Rih spred týždňa, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane deviatich detí. Ukrajinu preto treba naďalej vojensky podporovať, až potom sa uvoľní cesta k ukončeniu konfliktu, dodal.



Piatkové stretnutie kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny na úrovni ministrov obrany po prvý raz spoločne organizovali Nemecko a Británia. Vznik skupiny iniciovali v apríli 2022 Spojené štáty, ktoré pôvodne aj viedli jej rokovania, po nástupe prezidenta Donalda Trumpa do úradu sa však tejto úlohy vzdali. Namiesto toho chce Trump presvedčiť Kyjev a Moskvu, aby čo najrýchlejšie uzavreli dohodu o prímerí. Americký minister obrany Pete Hegseth sa k rokovaniu pripojí len na diaľku.