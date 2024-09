Pistorius poukázal na potrebu rýchleho prezbrojenia nemeckej armády

Berlín 25. septembra (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius poukázal v utorok na potrebu čo najrýchlejšie lepšie vybaviť nemeckú armádu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Podľa Pistoriusa sa očakáva, že Rusko vojnou na Ukrajine obnoví do roku 2029 svoju armádu a bude potom možno v pozícii, aby zaútočilo na územie Severoatlantickej aliancie. Nemecko sa preto musí tomuto scenáru čo najskôr prispôsobiť, uviedol minister počas návštevy leteckého pluku v spolkovej krajine Hesensko na západe Nemecka.



Nemecko je najväčším európskym členom NATO a podľa Pistoriusa tomu zodpovedajú isté povinnosti, ktoré si musí plniť. Nemecký minister obrany nešpecifikoval presnú sumu potrebnú na primerané prezbrojenie Bundeswehru. Poukázal však na to, že peniaze sú síce potrebné, no nejde o jediný obmedzujúci faktor.



Aj keby nemecká armáda mala potrebné financie k dispozícii, treba čas na navýšenie výroby, keďže zbrojársky priemysel bude musieť spracovať objednávky, upozornil šéf nemeckého rezortu obrany.



Renomovaný nemecký inštitút pre svetovú ekonomiku (Institut für Weltwirtschaft, IfW) nedávno Nemecko kritizoval za pomalé prezbrojovanie, všíma si DPA.