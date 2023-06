Pistorius: Povinná vojenská služba armáde nepomôže dostatočne rýchlo

Berlín 18. júna (TASR) – Nemecký minister obrany Boris Pistorius sa nedomnieva, že by opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby vyriešilo personálne problémy nemeckej armády v najbližších rokoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Obnovenie tejto povinnosti by nepomohlo dostatočne rýchlo, najmä preto, že by bolo spojené s energiou, časom a peniazmi. "Tieto tri veci práve teraz nemáme," povedal Pistorius v sobotu na podujatí pri príležitosti dňa otvorených dverí nemeckej armády.



Zdôraznil však, že počet ľudí, ktorých je potrebné získať pre službu v nemeckých ozbrojených silách (Bundeswehr), je veľký.



"Výzva spočíva v tom, predstaviť čoraz menším ročníkom atraktivitu tak, aby všetci pochopili, že Bundeswehr je skvelým zamestnávateľom," povedal Pistorius.



Bundeswehr bol v posledných desaťročiach vnímaný čoraz menej ako armáda krízovej intervencie v zahraničí, priblížil minister. "Súčasne sa zrušením povinnej vojenskej služby prerušilo spojenie s časťami spoločnosti. Kedysi sa hovorilo, že za každým druhým kuchynským stolom sedí odvedenec. Spojenie s rodinami a tým aj spoločnosťou tam teda bolo," doplnil Pistorius s tým, že Bundeswehr sa teraz musí znova viac dostať do popredia.



Povinná vojenská služba v Nemecku sa skončila v roku 2011.