Pistorius: Pre vojnu na Blízkom východe nesmieme zabúdať na Ukrajinu
Autor TASR
Berlín 6. marca (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v piatok varoval, že napriek konfliktu na Blízkom východe by sa nemali zanedbávať potreby Ukrajiny v oblasti dodávok protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Každý vie, že protivzdušná obrana a rakety protivzdušnej obrany sú globálne ojedinelou komoditou. Pokračujúca vojna na Blízkom východe nesmie odvrátiť pozornosť od vojny v Európe, vojny (ktorú Rusko vedie) proti Ukrajine,“ povedal Pistorius novinárom v Berlíne „Musíme aj naďalej robiť všetko čo je v našich silách pre podporu Ukrajiny, zatiaľ čo neopustíme ani krajiny Perzského zálivu a možno im aj tu a tam pomôžeme s vybavením či logistikou,“ ozrejmil šéf rezortu.
Pistorius v stredu vyhlásil, že „americkým a izraelským priateľom“ je potrebné opakovane pripomínať, že vojenská sila sama o sebe konflikty nevyrieši. „História nás učí, že začať vojnu je oveľa ľahšie ako ju ukončiť. To znamená, že treba mať pripravenú solídnu stratégiu na ukončenie vojny. V súčasnosti žiadnu takú nevidím,“ povedal nemecký minister.
USA a Izrael tvrdia, že na Irán zaútočili „preventívne“ s cieľom zabrániť tamojšiemu režimu získať jadrovú zbraň. Teherán ale takúto snahu opakovane odmieta a v reakcii podniká odvetné útoky na Izrael a ďalšie štáty na Blízkom východe.
