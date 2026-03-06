Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Zahraničie

Pistorius: Pre vojnu na Blízkom východe nesmieme zabúdať na Ukrajinu

.
Na archívnej snímke Boris Pistorius. Foto: TASR/AP

Pistorius v stredu vyhlásil, že „americkým a izraelským priateľom“ je potrebné opakovane pripomínať, že vojenská sila sama o sebe konflikty nevyrieši.

Autor TASR
Berlín 6. marca (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v piatok varoval, že napriek konfliktu na Blízkom východe by sa nemali zanedbávať potreby Ukrajiny v oblasti dodávok protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Každý vie, že protivzdušná obrana a rakety protivzdušnej obrany sú globálne ojedinelou komoditou. Pokračujúca vojna na Blízkom východe nesmie odvrátiť pozornosť od vojny v Európe, vojny (ktorú Rusko vedie) proti Ukrajine,“ povedal Pistorius novinárom v Berlíne „Musíme aj naďalej robiť všetko čo je v našich silách pre podporu Ukrajiny, zatiaľ čo neopustíme ani krajiny Perzského zálivu a možno im aj tu a tam pomôžeme s vybavením či logistikou,“ ozrejmil šéf rezortu.

Pistorius v stredu vyhlásil, že „americkým a izraelským priateľom“ je potrebné opakovane pripomínať, že vojenská sila sama o sebe konflikty nevyrieši. „História nás učí, že začať vojnu je oveľa ľahšie ako ju ukončiť. To znamená, že treba mať pripravenú solídnu stratégiu na ukončenie vojny. V súčasnosti žiadnu takú nevidím,“ povedal nemecký minister.

USA a Izrael tvrdia, že na Irán zaútočili „preventívne“ s cieľom zabrániť tamojšiemu režimu získať jadrovú zbraň. Teherán ale takúto snahu opakovane odmieta a v reakcii podniká odvetné útoky na Izrael a ďalšie štáty na Blízkom východe.
.

Neprehliadnite

Rezort diplomacie:Piaty repatriačný let SR do Ománu nemožno uskutočniť

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Fico po výrokoch ukrajinského prezidenta vyjadril solidaritu Orbánovi