Nemecký minister Pistorius prisľúbil Kyjevu ďalších 1,9 miliardy eur

Kyjev 12. júna (TASR) — Nemecko poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc vo výške 1,9 miliardy eur. Peniaze sa použijú okrem iného na financovanie výroby rakiet dlhého doletu, striel s plochou dráhou letu a dronov. Na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve to vo štvrtok povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA.



Ak parlament schváli tieto prostriedky, Nemecko tento rok poskytne Ukrajine vojenskú pomoc za približne deväť miliárd eur.



Pistorius ďalej uviedol, že Nemecko neplánuje dodávať Ukrajine strely s plochou dráhou letu Taurus. Ukrajina už dlho požaduje dodávky týchto rakiet, ktoré majú dolet viac ako 500 kilometrov a mohli by byť použité na útoky na ciele hlboko na území Ruska.



Bývalý nemecký sociálnodemokratický kancelár Olaf Scholz bol proti ich dodaniu Ukrajine, pretože sa obával, že by sa tým jeho krajina mohla stať jednou zo strán konfliktu. Jeho kresťanskodemokratický nástupca Friedrich Merz je v tejto otázke menej kategorický, chce však, aby sa o tom nediskutovalo verejne.



Proti dodávkam rakiet Taurus Ukrajine sú podľa prieskumu pre televízie RTL a n-tv takmer dve tretiny Nemcov (63 percent), pričom vo východnom Nemecku je to až 82 percent opýtaných, v západnom iba 59 percent. Päťdesiatpäť percent respondentov tiež odmieta plán spoločnej výroby zbraňových systémov s dlhým doletom Nemeckom a Ukrajinou, 40 percent ho podporuje.