Pistorius: Prvé nemecké tanky by mohol Kyjev dostať o tri mesiace

Berlín 25. januára (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v stredu vyhlásil, že prvé tanky Leopard 2 by mohli byť na Ukrajinu dodané za približne tri mesiace. Dodal, že najprv sa urýchlene začne výcvik a dohodnú sa zásobovacie cesty. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Rozhodnutie dodať tanky Kyjevu označil Pistorius po zasadnutí obranného výboru Spolkového snemu za "historické". Bolo totiž prijaté koordinovane na pozadí "vysoko explozívnej situácie na Ukrajine". Minister uistil, že Nemecko sa priamo nestane súčasťou tohto vojnového konfliktu.



Nemecké bojové tanky budú vôbec po prvý raz od druhej svetovej vojny použité na európskom bojisku. Berlín podľa vyhlásenia vlády dodá Ukrajine zo svojich zásob 14 tankov typu Leopard 2. Spolu s ďalšími krajinami by dodané tanky mohli vytvoriť dva prápory.



Nemecký kancelár Olaf Scholz pred poslancami Bundestagu a členmi vlády poznamenal, že je "správne", že krajiny v úzkej spolupráci s partnermi dodávajú Ukrajine zbrane, keďže Rusko vedie "hroznú vojnu, ktorá spochybňuje princípy, na ktorých sme sa v Európe dohodli".



Scholz podľa stanice Sky News vyhlásil, že Nemecko spolu s Britániou dodáva Ukrajine najviac zbraní. "Ak zhrnieme, čo sme sa doteraz rozhodli dodať, potom môžeme povedať, že Nemecko bude vždy priekopníkom v podpore pre Ukrajinu!" povedal podľa denníka The Guardian.



Scholz varoval, že krajiny NATO by mali byť stále opatrné, aby nedošlo k eskalácii konfliktu. "V Európe, nie veľmi ďaleko odtiaľto, máme vojnu," povedal. "Jedna vec musí byť jasná - urobíme, čo je potrebné, čo je možné, aby sme podporili Ukrajinu, ale zároveň chceme zabezpečiť, že nedôjde k eskalácii vojny medzi Ruskom a NATO," zdôraznil.



Kancelár apeloval aj na občanov Nemecka, ktorí sú z tohto kroku znepokojení. Vyzval ich, aby vláde dôverovali s tým, že bude naďalej pracovať na medzinárodnej úrovni. "Túto podporu sme umožnili bez narastajúcich rizík, ktoré by išli nesprávnym smerom," uviedol.