Pistorius reagoval zdržanlivo na odstúpenie Putina od jadrovej dohody

Berlín 21. februára (TASR) — Zdržanlivo reagoval nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok na oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina pozastaviť účasť Ruska na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pistorius počas návštevy námornej základne v Eckernförde novinárom povedal, že Putinov prejav síce nepočul, avšak zaregistroval, že ruský prezident chce od dohody odstúpiť.



"Toto je jeden z jeho obvyklých postupov," povedal Pistorius, ktorý túto záležitosť nechcel ďalej komentovať.



"Zameriavame sa na podporu Ukrajinu a nereagujeme na provokácie alebo vyhrážky," dodal spolkový minister obrany.



Putinovo rozhodnutie naopak kritizoval predseda zahraničného výboru Spolkového snemu (Bundestag) Michael Roth.



"Je to určite ťažký úder pre globálne nádeje, že hrozbu, ktorou sú jadrové zbrane, budeme môcť aspoň obmedziť," cituje ho spravodajský portál t-online.



Rozhodnutie odstúpiť od Novej dohody START oznámil v utorok Putin počas príhovoru o stave krajiny. Ide o poslednú platnú dohodu o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA — dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami.



Túto dohodu podpísali v roku 2010 vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Jej platnosť bola po nástupe súčasného amerického prezidenta Joea Bidena do funkcie v roku 2021 predĺžená o päť rokov. V poslednom čase však Washington obviňoval Moskvu, že dohodu nedodržuje.