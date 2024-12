Pistorius: Rusko je partnerom krajín, len kým ich Putin potrebuje

Ammán 11. decembra (TASR) - Vývoj situácie v Sýrii ukazuje, že krajiny, ktoré majú strategické partnerstvo s Ruskom, sa na Moskvu môžu spoľahnúť len dovtedy, kým sú užitočné pre ruského prezidenta Vladimira Putina, uviedol v stredu nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pistorius sa zastavil v Jordánsku na leteckej základni Azrak, ktorá slúži ako logistické centrum. Následne odcestuje do irackej metropoly Bagdad, kde bude rokovať o spôsoboch, ako stabilizovať situáciu v regióne po zvrhnutí sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Bližšie však nešpecifikoval, ako vývoj ovplyvní zaangažovanosť Nemecka v regióne. Podľa jeho slov sa ale počet nemeckých jednotiek na Blízkom východe skôr zvýši, než by sa mal znižovať, píše Reuters. V súčasnosti je tu nasadených približne 600 nemeckých vojakov.



Nemecko ako súčasť koalície približne 70 krajín pod vedením USA má od roku 2015 v Iraku svojich vojakov. Pomáhajú tam miestnym silám, ktoré sa snažia zabrániť opätovnému vzostupu teroristickej skupiny Islamský štát (IS). IS pritom v roku 2014 obsadil rozsiahle územia Iraku a Sýrie a vyhlásil tam svoj kalifát, no neskôr bol zatlačený späť.



Približne 300 nemeckých vojakov sa zapojilo aj do mierovej misie Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL), ktorá monitoruje demarkačnú líniu s Izraelom. V oblasti pritom vyše roka prebiehali boje medzi izraelskými jednotkami a militantným hnutím Hizballáh, ktoré podporuje Irán.