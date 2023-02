Pistorius sa prikláňa k tvrdeniu, že Rusko musí Krym vrátiť Ukrajine

Berlín 26. februára (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius sa "prikláňa" k tvrdeniu, že Krymský polostrov je ukrajinský a Rusko ho musí vrátiť Ukrajine. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Nemecký minister v interview pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk povedal, že to musí byť rozhodnutie Kyjeva, kedy a za akých podmienok vstúpi do mierových rozhovorov s Moskvou.



Pistorius dodal, že to isté platí aj pre rozhodnutie týkajúce sa znovudobytia Krymského polostrova, ktorý si Ruska anektovalo od Ukrajiny v roku 2014.



"Prikláňam sa k tvrdeniu, že áno, Krym je ukrajinské územie, a preto musí byť vrátené," uviedol minister v interview. "Ale znovu: nie je to rozhodnutie, ktoré máme urobiť my," zdôraznil.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlasuje, že jeho vojaci nakoniec vyženú Rusov zo všetkých dobytých území, vrátane Krymského polostrova.



Zelenskyj, ktorý v roku 2020 vyhlásil 26. február za "Deň odporu proti ruskej okupácii Krymu", aj v nedeľu zopakoval, že jeho krajina si nárokuje na Krymský polostrov nachádzajúci sa na severnom pobreží Čierneho mora. "Toto je naše územie. Naši ľudia. Naša história," uviedol 45-ročný ukrajinský prezident vo vyhlásení. "S návratom Krymu príde na Ukrajinu aj mier," dodal.



"Vrátime ukrajinskú vlajku do každého kúta Ukrajiny," zaviazal sa Zelenskyj.