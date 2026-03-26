< sekcia Zahraničie
Pistorius: Sme pripravení pomôcť zabezpečiť mier na Blízkom východe
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Canberra 26. marca (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok počas návštevy Austrálie uviedol, že Nemecko je ochotné pomôcť zabezpečiť akýkoľvek mier na Blízkom východe, akonáhle bude vo vojne medzi USA, Izraelom a Iránom uzavreté prímerie. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a televízie ABC.
„Táto vojna je katastrofou pre svetové ekonomiky. Jej dopad je už teraz... absolútne zrejmý,“ varoval Pistorius počas stretnutia so svojím austrálskym náprotivkom Richardom Marlesom v Canberre.
„Sme pripravení zabezpečiť akýkoľvek mier. Ak sa dostaneme do bodu, kedy bude uzavreté prímerie, potom budeme diskutovať o každom druhu operácie na zabezpečenie mieru, a najmä na zabezpečenie slobody plavby,“ vyhlásil nemecký minister s dôrazom na Hormuzský prieliv.
Dodal, že USA ani Izrael s Nemeckom o tomto konflikte pred jeho začiatkom nehovorili a Berlín sa do neho nechce „nechať vtiahnuť“. Zdôraznil tiež, že diplomatické riešenie je potrebné čo najskôr.
Pistorius zároveň vyzval krajiny vo svete, aby v čase vojny na Blízkom východe nezmierňovali sankcie voči Rusku. Podľa jeho slov by nemali dovoliť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi využiť súčasnú situáciu v tomto regióne.
Marles potvrdil, že Austrália podporuje snahy o dosiahnutie mieru a zmiernenie konfliktu, ako aj snahy zabrániť Iránu v získaní jadrovej zbrane.
Ministri tiež oznámili, že Berlín a Canberra podpísali obrannú dohodu, ktorá uľahčí prácu príslušníkov austrálskych ozbrojených síl v Nemecku a naopak, a pakt o spolupráci v oblasti vesmírnej obrany.
Pistorius vyzdvihol vzťahy medzi obomi krajinami, a to najmä v čase, kedy vo svete ubúda „spoľahlivosť, čestnosť a predvídateľnosť“. Partnerstvá s krajinami s podobným zmýšľaním, ako je Austrália, sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým, dodal nemecký minister.
