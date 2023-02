Pistorius: Ukrajina musí túto vojnu vyhrať

Mníchov 18. februára (TASR) — Nemecko bude Ukrajine v jej boji proti agresii Ruska pomáhať tak dlho, ako to bude potrebné. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému to prisľúbil nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý to povedal v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, informuje nemecký portál zeit.de.



"Ukrajina musí vyhrať túto vojnu," uviedol Pistorius.



Rusko podľa neho nemôže "uspieť so svojím pohŕdaním medzinárodným právom". Demonštráciu sily považuje správnu odpoveď.



"Rusko vedie proti Ukrajine brutálnu útočnú a dobyvačnú vojnu," konštatoval Pistorius. Dodal, že ak ruský prezident Vladimir Putin "dostane svoje", bol by to "len začiatok".



Ruská invázia je podľa Pistoriusa ohrozením slobody a bezpečnosti, preto podporuje aj ďalšie rozšírenie NATO. Zároveň vyzval na rýchle prijatie Fínska a Švédska.