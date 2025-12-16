< sekcia Zahraničie
Pistorius: Úloha európskych síl na Ukrajine bude závisieť od Putina
Diskusie o medzinárodných silách, ktoré by pomohli chrániť Ukrajinu, prebiehajú už nejaký čas.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok miernil očakávania ohľadom možnej úlohy európskych síl, ktoré by dohliadali na prípadný mier na Ukrajine. Podľa Pistoriusa bude veľa závisieť od ruského prezidenta Vladimira Putina. Moskva akékoľvek nasadenie západných jednotiek na Ukrajine odmieta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vytvorenie mnohonárodných síl pod vedením Európy a s podporou USA, ktoré by dohliadali na dodržiavanie prípadnej mierovej dohody, je jednou z robustných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu spomenutých v spoločnom vyhlásení európskych lídrov, ktoré bolo zverejnené v pondelok večer pri príležitosti ich stretnutia s americkou a ukrajinskou delegáciou v Berlíne.
„Keď Putin povie, ako chce postupovať, uvidíme, čo to bude v skutočnosti znamenať,“ odpovedal Pistorius na otázku, aký príspevok by mohli poskytnúť nemecké ozbrojené sily. Nemecko je podľa neho pripravené poskytnúť akúkoľvek podporu, ktorú si Rusko želá.
Rusko nasadenie zahraničných vojakov na monitorovanie prímeria na Ukrajine kategoricky odmieta. V pondelkovom rozhovore pre stanicu ABC News námestník šéfa ruskej diplomacie Sergej Riabkov zopakoval, že Moskva nebude súhlasiť s dohodou, ktorá by zahŕňala prítomnosť síl NATO na ukrajinskom území, aj keby tam boli ako súčasť bezpečnostných záruk.
Pistorius povedal, že vo všeobecne podporuje myšlienku vyslania európskych vojakov na Ukrajinu, no poznamenal, že sa nezúčastnil na rokovaniach v Berlíne, ktoré sa podľa neho z dobrých dôvodov konali v uzavretom kruhu ľudí.
„V tejto fáze ide o to, aby sa Európania – celkom prirodzene – zaviazali k spoločnej zodpovednosti a zapojili sa do ďalšieho vývoja pri rokovaniach,“ uviedol minister obrany.
Diskusie o medzinárodných silách, ktoré by pomohli chrániť Ukrajinu, prebiehajú už nejaký čas. Spojené štáty priamu účasť vylúčili, hoci ich prezident Donald Trump v minulosti uviedol, že Washington by bol pripravený podporiť európskych spojencov, a to aj zo vzduchu. Francúzsko a Británia ako vedúce krajiny v tzv. koalícii ochotných dlhodobo presadzujú konkrétne prípravy na mnohonárodné mierové zložky, zatiaľ čo Nemecko zaujíma opatrnejší postoj, napísala agentúra DPA.
Vytvorenie mnohonárodných síl pod vedením Európy a s podporou USA, ktoré by dohliadali na dodržiavanie prípadnej mierovej dohody, je jednou z robustných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu spomenutých v spoločnom vyhlásení európskych lídrov, ktoré bolo zverejnené v pondelok večer pri príležitosti ich stretnutia s americkou a ukrajinskou delegáciou v Berlíne.
„Keď Putin povie, ako chce postupovať, uvidíme, čo to bude v skutočnosti znamenať,“ odpovedal Pistorius na otázku, aký príspevok by mohli poskytnúť nemecké ozbrojené sily. Nemecko je podľa neho pripravené poskytnúť akúkoľvek podporu, ktorú si Rusko želá.
Rusko nasadenie zahraničných vojakov na monitorovanie prímeria na Ukrajine kategoricky odmieta. V pondelkovom rozhovore pre stanicu ABC News námestník šéfa ruskej diplomacie Sergej Riabkov zopakoval, že Moskva nebude súhlasiť s dohodou, ktorá by zahŕňala prítomnosť síl NATO na ukrajinskom území, aj keby tam boli ako súčasť bezpečnostných záruk.
Pistorius povedal, že vo všeobecne podporuje myšlienku vyslania európskych vojakov na Ukrajinu, no poznamenal, že sa nezúčastnil na rokovaniach v Berlíne, ktoré sa podľa neho z dobrých dôvodov konali v uzavretom kruhu ľudí.
„V tejto fáze ide o to, aby sa Európania – celkom prirodzene – zaviazali k spoločnej zodpovednosti a zapojili sa do ďalšieho vývoja pri rokovaniach,“ uviedol minister obrany.
Diskusie o medzinárodných silách, ktoré by pomohli chrániť Ukrajinu, prebiehajú už nejaký čas. Spojené štáty priamu účasť vylúčili, hoci ich prezident Donald Trump v minulosti uviedol, že Washington by bol pripravený podporiť európskych spojencov, a to aj zo vzduchu. Francúzsko a Británia ako vedúce krajiny v tzv. koalícii ochotných dlhodobo presadzujú konkrétne prípravy na mnohonárodné mierové zložky, zatiaľ čo Nemecko zaujíma opatrnejší postoj, napísala agentúra DPA.