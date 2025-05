Pistorius v Nemecku predstavil plán, ako zvýšiť výdavky na obranu

Brusel 20. mája (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok predstavil plán, prostredníctvom ktorého by Nemecko mohlo postupne zvýšiť výdavky na obranu až na päť percent HDP. Urobil to popri zasadnutí ministrov obrany EÚ v Bruseli. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Šéf nemeckého rezortu obrany vysvetlil, že Berlín by zvyšoval výdavky na obranu každoročne o 0,2 percenta HDP počas nasledujúcich siedmich rokov. Obranné výdavky by sa tým mohli do roku 2032 vyšplhať zo súčasných 2,1 percenta HDP na 3,5 percenta.



Takýmto spôsobom by Nemecko chcelo významne zvýšiť investície do obrany, na ktoré v súvislosti so zmenou bezpečnostnej situácie v Európe vyzýva viacero čelných predstaviteľov NATO vrátane generálneho tajomníka Marka Rutteho.



Rutte navrhol, že dodatočných 1,5 percenta by sa mohlo využiť na iné výdavky spojené s obranou. Konkrétne by to boli investície do strategickej infraštruktúry ako sú mosty, železnice alebo prístavy, ktoré sú kľúčové aj pre vojenské účely.



Nemecko by preto mohlo dosiahnuť úroveň výdavkov na obranu až päť percent HDP. Na takéto zvýšenie tento rok vyzval prezident USA Donald Trump. Konečnú výšku požadovaných výdavkov na obranu však lídri členských štátov stanovia až na nadchádzajúcom júnovom summite aliancie v Haagu.



Pistorius uviedol, že cieľom nie je zvýšiť výdavky na päť percent počas jedného roka, ale postupne posilniť obranné kapacity NATO.