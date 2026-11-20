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Pistorius v Osvienčime vyzval na ostražitosť voči extrémizmu
Koncentračný tábor v Osvienčime postavili Nemci počas okupácie Poľska cez druhú svetovú vojnu.
Autor TASR
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Osvienčim 19. novembra (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok počas návštevy bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau vyzval na ostražitosť voči krajne pravicovému extrémizmu v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pistorius tvrdí, že Osvienčim nebol začiatkom, ale najnižším bodom toho, čoho sa nacistické Nemecko dopustilo na ľuďoch. Všetko sa pritom podľa neho začalo označením ľudského života za nehodný a rozdelením ľudí podľa rasy, viery, pôvodu či sexuálnej orientácie.
„A keď to takto uvádzam, veľmi rýchlo si všimnete, že žijeme v dobe, v ktorej toto zrazu zažíva renesanciu a opäť získava na sile, a to vďaka krajne pravicovým stranám naprieč Európou,“ pokračoval nemecký minister.
Nemecko podľa Pistoriusa nesie zodpovednosť za to, aby sa nič porovnateľné s Osvienčimom už nikdy nezopakovalo. Minister počas svojej návštevy prešiel známou bránou s nápisom „Arbeit macht frei“ (Práca oslobodzuje) a navštívil i Blok 11, kde mučili a popravovali väzňov.
Koncentračný tábor v Osvienčime postavili Nemci počas okupácie Poľska cez druhú svetovú vojnu. Medzi rokmi 1940 a 1945 v ňom zomrelo približne 1,1 milióna ľudí, prevažne Židov. Tých nacisti strieľali, dusili v plynových komorách alebo ich nechali zomrieť na hlad a choroby.
Pistorius tvrdí, že Osvienčim nebol začiatkom, ale najnižším bodom toho, čoho sa nacistické Nemecko dopustilo na ľuďoch. Všetko sa pritom podľa neho začalo označením ľudského života za nehodný a rozdelením ľudí podľa rasy, viery, pôvodu či sexuálnej orientácie.
„A keď to takto uvádzam, veľmi rýchlo si všimnete, že žijeme v dobe, v ktorej toto zrazu zažíva renesanciu a opäť získava na sile, a to vďaka krajne pravicovým stranám naprieč Európou,“ pokračoval nemecký minister.
Nemecko podľa Pistoriusa nesie zodpovednosť za to, aby sa nič porovnateľné s Osvienčimom už nikdy nezopakovalo. Minister počas svojej návštevy prešiel známou bránou s nápisom „Arbeit macht frei“ (Práca oslobodzuje) a navštívil i Blok 11, kde mučili a popravovali väzňov.
Koncentračný tábor v Osvienčime postavili Nemci počas okupácie Poľska cez druhú svetovú vojnu. Medzi rokmi 1940 a 1945 v ňom zomrelo približne 1,1 milióna ľudí, prevažne Židov. Tých nacisti strieľali, dusili v plynových komorách alebo ich nechali zomrieť na hlad a choroby.