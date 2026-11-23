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Pistorius varoval pred rozšírením vojny do Baltského mora
Po pondelkovom stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Jevhenijom Chmarom v Berlíne Pistorius uviedol, že Kyjev má samozrejme právo útočiť na vojenské ciele v Rusku.
Autor TASR
Berlín 23. novembra (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius povedal, že vojna Ruska proti Ukrajine sa nesmie rozšíriť do Baltského mora. Vyhlásil to v súvislosti s pravdepodobne ukrajinským útokom na ruskú nákladnú loď vo Fínskom zálive, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Po pondelkovom stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Jevhenijom Chmarom v Berlíne Pistorius uviedol, že Kyjev má samozrejme právo útočiť na vojenské ciele v Rusku, ktoré slúžia na oslabenie jeho útokov na Ukrajinu. „Zároveň však Ukrajina prirodzene nesie osobitnú zodpovednosť. Vojna sa nesmie rozšíriť do Baltského mora,“ zdôraznil Pistorius.
Zároveň ocenil Fínsko za to, že „konalo veľmi múdro a veľmi obozretne“. Pohraničná stráž škandinávskej krajiny predtým oznámila, že vo východnej časti Fínskeho zálivu horí ruská nákladná loď, že vedie záchrannú operáciu a pripravuje prípadné opatrenia proti environmentálnym škodám.
Pistorius uviedol, že je spoločným záujmom, aby nebola ohrozená lodná doprava, a Chmaru ubezpečil o pokračujúcej podpore zo strany Nemecka.
Na základe ruských informácií sa nákladná loď stala cez víkend cieľom dronového útoku počas plavby do ruskej pobaltskej exklávy Kaliningrad. Šéf komunikácie fínskych ozbrojených síl Aki-Mauri Huhtinen podľa verejnoprávnej vysielacej spoločnosti YLE uviedol, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o ukrajinský útok.
Po pondelkovom stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Jevhenijom Chmarom v Berlíne Pistorius uviedol, že Kyjev má samozrejme právo útočiť na vojenské ciele v Rusku, ktoré slúžia na oslabenie jeho útokov na Ukrajinu. „Zároveň však Ukrajina prirodzene nesie osobitnú zodpovednosť. Vojna sa nesmie rozšíriť do Baltského mora,“ zdôraznil Pistorius.
Zároveň ocenil Fínsko za to, že „konalo veľmi múdro a veľmi obozretne“. Pohraničná stráž škandinávskej krajiny predtým oznámila, že vo východnej časti Fínskeho zálivu horí ruská nákladná loď, že vedie záchrannú operáciu a pripravuje prípadné opatrenia proti environmentálnym škodám.
Pistorius uviedol, že je spoločným záujmom, aby nebola ohrozená lodná doprava, a Chmaru ubezpečil o pokračujúcej podpore zo strany Nemecka.
Na základe ruských informácií sa nákladná loď stala cez víkend cieľom dronového útoku počas plavby do ruskej pobaltskej exklávy Kaliningrad. Šéf komunikácie fínskych ozbrojených síl Aki-Mauri Huhtinen podľa verejnoprávnej vysielacej spoločnosti YLE uviedol, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o ukrajinský útok.