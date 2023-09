Pistorius: Vláda má rozhodnúť o raketách pre Ukrajinu do dvoch týždňov

Berlín 15. septembra (TASR) - Nemecká vláda by v priebehu jedného či dvoch týždňoch mohla rozhodnúť, či Ukrajine poskytne strely s plochou dráhou letu Taurus. Uviedol to v piatok nemecký minister obrany Boris Pistorius, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Kyjev už dlho žiada Berlín o rakety Taurus, ktoré sú schopné zasahovať ciele vzdialené zhruba 500 kilometrov. Ukrajina tvrdí, že tento typ munície potrebuje na zasahovanie ruských pozícii pri prebiehajúcej protiofenzíve.



Nemecko rakety Taurus Ukrajine zatiaľ nedodalo pre obavy, že by ich ukrajinská armáda mohla použiť pri útokoch na ciele na ruskom území. Uvažuje sa preto o technickej úprave striel.



Pistorius naznačil, že Berlín delí od rozhodnutia, či Ukrajine tieto rakety dodá, jeden či dva týždne. Nemecká vláda podľa jeho slov zvažuje možné dôsledky takéhoto kroku.



"Nemecko musí preukázať túto úroveň obozretnosti, aj keď je to pre našich ukrajinských priateľov ťažké pochopiť," povedal šéf nemeckého rezortu obrany. Strely Taurus označil za "vysoko komplexný priemyselný produkt". "Nehovoríme tu o programovaní kávovaru," dodal.



Podľa jeho slov má Nemecko k dispozícii zhruba 500 rakiet Taurus, z ktorých približne polovica potrebuje istú formu servisu či preprogramovanie.