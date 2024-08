Pistorius vyzval na navýšenie výdavkov na obranu nad hranicu 2 % HDP

Honolulu 1. augusta (TASR) – Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyzval v noci na štvrtok na zvýšenie výdavkov na obranu "nad hranicu dvoch percent HDP" a označil to za nevyhnutné v neistých časoch. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Pistorius svoju požiadavku vyslovil počas príhovoru na pôde Ázijsko-tichomorského centra pre bezpečnostné štúdiá (APCSS) v Honolulu v americkom štáte Havaj. Odôvodnil ju neistými časmi, hrozbami zo strany Ruska a rastúcim napätím vyvolaným krokmi Číny.



Dve tretiny členov NATO v súčasnosti vynakladajú na obranu aspoň dve percentá HDP, uviedol nemecký minister. "Nemecko je medzi nimi. Vydávame na obranu o 150 percent viac než pred desiatimi rokmi. Nemôžeme a nesmieme sa tam však zastaviť. Na pozadí ruskej agresie musíme prekročiť hranicu dvoch percent a musíme to urobiť rýchlo. Toto je jasná výzva adresovaná aj vláde mojej krajiny," vyhlásil.



Pistorius zároveň zdôraznil dôležitosť partnerstva medzi Berlínom a Washingtonom a ubezpečil partnerov, že Nemecko vyvíja viac aktivít na odstrašenie a obranu. Ako príklad uviedol nasadenie nemeckých jednotiek v Litve.



"Nemecko zohráva pri obrane východného krídla NATO ústrednú úlohu," vyhlásil. Najväčším ohrozením bezpečnosti v Európe podľa neho naďalej zostáva vojna na Ukrajine.



V indo-tichomorskej oblasti vyvoláva podľa Pistoriusa obavy postup Číny.



"Úlohou Číny je podporovať medzinárodný poriadok spočívajúci na pravidlách. Ak to neurobí, ohrozí svoj vlastný príbeh o ekonomickom úspechu," dodal.