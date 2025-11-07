< sekcia Zahraničie
Pistorius:Dronové incidenty môžu súvisieť s debatou o ruských aktívach
V Belgicku v uplynulom období zaznamenali viacero prípadov, pri ktorých neznáme drony narušili vzdušný priestor pri letiskách a vojenských objektoch.
Autor TASR
Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v piatok naznačil, že môže existovať spojitosť medzi dronovými incidentmi v Belgicku a zámerom Európskej komisie použiť zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
V Belgicku v uplynulom období zaznamenali viacero prípadov, pri ktorých neznáme drony narušili vzdušný priestor pri letiskách a vojenských objektoch. Podobné incidenty hlásili aj z Nemecka, Švédska alebo Nórska. Niektorí európski predstavitelia tvrdia, že ide o súčasť hybridnej vojny, ktorú proti Európe vedie Rusko. To akúkoľvek spojitosť s dronmi odmieta.
„Áno, všetci vidíme tú súvislosť. Aj Belgičania. Ide o nástroj, prostredníctvom ktorého sa šíri neistota a strach v Belgicku. ,Neopovážte sa dotknúť zmrazených aktív.' Inak sa to nedá interpretovať,“ povedal Pistorius novinárom na tlačovej konferencii v Berlíne.
Nemecký minister obrany tým odkazoval na plán Európskej komisie poskytnúť Ukrajine takzvanú reparačnú pôžičku vo výške 140 miliárd eur, ktorá by mala byť financovaná zo zmrazených ruských aktív nachádzajúcich sa v Európe. Belgicko sa k tomuto plánu stavia skepticky, keďže väčšina zmrazených ruských aktív – približne 170 miliárd eur – je uložená v bruselskom depozitári spoločnosti Euroclear.
Belgické ministerstvo obrany odmietlo komentovať Pistoriusove výroky, ale uviedlo, že „o tomto scenári sa v Belgicku diskutuje“.
