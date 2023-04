Pistorius:Nedostatky vo vybavení Bundeswehru neodstránime do roku 2030

Berlín 1. apríla (TASR) - Nemeckej armáde sa do roku 2030 nepodarí vyrovnať všetky jej nedostatky vo vojenskom vybavení. V rozhovore pre noviny Welt am Sonntag, ktorý bol zverejnený v sobotu, to povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius.



"Všetci vieme, že existujúci nedostatok nie je možné do roku 2030 kompletne odstrániť... Bude to trvať roky. Všetci sú si toho vedomí," poznamenal Pistorius. Vyzval zbrojársky priemysel, aby zvýšil svoje výrobné kapacity. "Ak by som bol šéfom nejakého koncernu, ktorý vyrába vojenskú výzbroj, spravil by som všetko, čo je možné," uviedol.



Agentúra Reuters konštatuje, že podľa expertov sú nemecké ozbrojené sily (Bundeswehr), ktorých stav bol od konca studenej vojny desaťročia zanedbávaný, momentálne ešte v horšom stave než vlani. Dôvodom je, že zbrane a munícia dodané Ukrajine na obranu pred ruskými útokmi ešte z veľkej časti neboli nahradené.



Pistorius odmietol ďalšie dodávky zbraní pre Kyjev zo zásob Bundeswehru okrem tých, čo už boli prisľúbené. "Poviem to otvorene: ako aj iné krajiny, (aj my) máme obmedzené zásoby. Ako spolkový minister obrany nemôžem všetko posunúť ďalej," zdôraznil.



Podotkol, že hlavnou prioritou je zvýšiť výdavky na obranu na dve percentá HDP zo súčasných 1,5 percenta. "Ak sa to potom dá do pohybu na konci (legislatívneho) obdobia, bol by som spokojný," dodal Pistorius, ktorý do funkcie šéfa rezortu obrany nastúpil v januári tohto roku.



Za ďalšiu prioritu označil podľa agentúry DPA ochranu východného krídla NATO. "Pre nás to znamená v prvom rade vybudovať do roku 2025 plne vybavenú divíziu a primerane prispievať k silám rýchlej reakcie NATO," uviedol. Bundeswehr má podľa neho tri úlohy: zaisťovanie obrany Nemecka, ako aj v rámci NATO a tiež medzinárodné krízové operácie. "To si vyžaduje schopnosti podporené materiálovo i personálom," doplnil.



Nemecko tiež plánuje na budúci rok námornú misiu v indo-pacifickej oblasti a zintenzívňuje svoje partnerstvá s kľúčovými krajinami v regióne, akými sú Japonsko, Austrália, India, Indonézia, Južná Kórea a Singapur, dodal minister.