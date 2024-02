Pistorius:Nemci v prípade potreby zintenzívnia svoje nasadenie v Bosne

Sarajevo 7. februára (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius sa vyslovil za opätovné posilnenie vojenských mierových síl v Bosne a Hercegovine (BaH), ak to bude potrebné. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Pistorius počas stredajšej návštevy stabilizačnej misie EUFOR Althea v Sarajeve potvrdil odhodlanie spojencov zachovať suverenitu a územnú celistvosť štátu Bosna a Hercegovina.



"V Srbsku a v Republike srbskej v Bosne a Hercegovine Rusko opakovane nachádza živnú pôdu pre svoje pokusy o destabilizáciu regiónu a rozšírenie vlastného vplyvu, napríklad prostredníctvom dezinformačných kampaní a ovplyvňovania médií," povedal Pistorius s odkazom na Republiku srbskú (RS) - bosnianskosrbskú entitu - jednu z dvoch entít, ktoré tvoria Bosnu a Hercegovinu. Druhou je prevažne moslimsko-chorvátska Federácia Bosny a Hercegoviny (FBaH).



"Vzniknuté napätie na západnom Balkáne si vyžaduje, aby sme pokračovali v stabilizačných opatreniach a v prípade potreby ich po konzultácii s našimi partnermi na mieste zintenzívnili," dodal šéf nemeckého rezortu obrany s tým, že hovoril z perspektívy NATO a Európskej únie.



Nemecká armáda (Bundeswehr) má v rámci misie v Bosne a Hercegovine nasadených približne 30 mužov a žien. Misia EUFOR Althea bola zriadená na podporu Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila bosniansku vojnu v roku 1995.



Krajina zostáva potenciálnym dejiskom konfliktu, konštatuje DPA. Nemeckí vojaci zbierajú informácie prostredníctvom hliadok a kontaktov s miestnym obyvateľstvom a inštitúciami a vypracúvajú situačné správy. Pistorius v pondelok navštívil i kosovské hlavné mesto Priština.



Zástupca generálneho tajomníka NATO Mircea Geoana minulý týždeň vyhlásil, že Severoatlantická aliancia "silne" podporuje suverenitu a územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny. Zároveň odsúdil "secesionistickú politiku" lídrov bosnianskych Srbov.



"Secesionistická politika a rozdeľujúca rétorika podkopali stabilitu a bránia reformám a blahobytu vašich občanov," uviedol Geoana počas návštevy Sarajeva.



Povedal, že bezpečnostná situácia v tejto balkánskej krajine bola témou rozhovorov s tamojšími predstaviteľmi. "Pretože to, čo sa deje v Bosne a Hercegovine, je dôležité pre bezpečnosť na západnom Balkáne. A to, čo sa deje na západnom Balkáne, je dôležité pre nás všetkých v Európe," uviedol.



Geoana dodal, že ústredie NATO v Sarajeve bude "naďalej koordinovať" svoju podporu so stabilizačnou misiou Európskej únie EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine.