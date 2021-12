Pitrová z Masarykovej univerzity: CoFoE je strata času aj peňazí

Brno 1. decembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy je stratou času a peňazí, povedala pre TASR odborníčka na európske štúdie, docentka Masarykovej univerzity v Brne Markéta Pitrová. Projekt považuje v aktuálnej situácii za zbytočný.



"Táto iniciatíva nemá šancu niečo ovplyvniť, nemôže mobilizovať verejnosť ani ovplyvniť tvorbu európskej politiky," uviedla Pitrová. Myslí si, že peniaze Únie by sa mali investovať do iných vecí.



Hlavný problém vidí v doposiaľ nedoriešenej otázke zodpovednosti za komunikáciu agendy EÚ smerom k verejnosti. Nikdy podľa nej nebolo doriešené, či túto zodpovednosť preberajú štáty alebo Európska Komisia (EK).



"Ak to má na starosti EK, robí to slabo. S aktuálnym nasadením a prostriedkami nemá šancu priblížiť sa k verejnosti," vysvetľuje odborníčka. Štáty zase podľa nej nemajú o takúto komunikáciu záujem. Domnieva sa, že práve vyriešenie tejto problematiky by mohlo pomôcť aj ďalším aktivitám. Ako príklad uviedla voľby do Európskeho parlamentu, ktoré "trpia" slabou informovanosťou občanov EÚ.



Problematickú komunikáciu s občanmi vidí aj na internetových portáloch inštitúcií, ktoré sú v jazykoch členských štátov. "Akonáhle sa však chce dostať občan hlbšie v problematike a začne na stránkach hľadať, prepne ho na angličtinu," vysvetľuje Pitrová. Ocenila však webovú stránku konferencie futureu.europa.eu, ktorá je podľa nej vytvorená prehľadne vo všetkých jazykoch.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.