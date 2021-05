Pivný festival Oktoberfest sa nebude konať už druhý rok po sebe

Mníchov 3. mája (TASR) - Nemecký pivný festival Oktoberfest sa nebude konať ani tento rok pre riziko, ktoré predstavuje šírenie nového typu koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej sa na tom dohodli bavorský premiér Markus Söder a mníchovský primátor Dieter Reiter.



Söder uviedol, že rozhodnutie o zrušení Oktoberfestu prijali s "ťažkým srdcom", ale keďže počet nakazených koronavírusom a chorých je stále vysoký a nemocnice už majú problém zvládať ich nápor, "bolo potrebné to urobiť". Ubezpečil však, že "Oktoberfest sa bude konať opäť a opäť bude veľkolepý".



Primátor Reiter uviedol, že existuje nádej, že podobne ako vlani sa podarí zorganizovať náhradu Oktoberfestu v podobe otvorených pivných záhrad a terás, i keď s určitými obmedzeniami.



Dodal, že prijať rozhodnutie o zrušení Oktoberfestu bolo veľmi ťažké. Podľa neho by však bolo horšie, keby mesto čakalo príliš dlho a muselo Oktoberfest odvolať v čase, keď by už prebiehali prípravy na tento pivný festival.



Reiter priznal, že preňho ako primátora to vonkoncom nebolo ľahké rozhodnutie, pretože je to významný dátum v kalendári primátora. Dodal však, že zrušenie Oktoberfestu na poslednú chvíľu by bolo obrovským sklamaním pre milióny fanúšikov na celom svete.



Slávny Oktoberfest sa nekonal ani vlani, a to z rovnakého dôvodu - pre koronavírus SARS-CoV-2.



Po minuloročnom zrušení Oktoberfestu sa v približne 50 pivniciach v juhonemeckých mestách a iných prevádzkach konali menšie pivné slávnosti a večierky, ktoré prebiehali za prísnych hygienických predpisov.