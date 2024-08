Pivovarov a Jašin po prepustení z väzenia tvrdia, že chcú ísť do Ruska

Bonn 4. augusta (TASR) - Dvaja z ruských disidentov, ktorí boli tento týždeň prepustení z väzenia v rámci veľkej výmeny medzi Ruskom a Západom tvrdia, že už uvažujú o návrate do Ruska. Zároveň však sľubujú, že budú pokračovať v politickej aktivite aj zo zahraničia. Menovite ide o Andreja Pivovarova a Iľju Jašina, ktorí sa momentálne nachádzajú v Nemecku a poskytli rozhovor agentúre Reuters.



"Ako ľudia, ktorí boli v skutočnosti deportovaní, ktorí boli vyhodení z krajiny, máme všetci veľkú túžbu vrátiť sa," povedal Pivovarov v sobotnom rozhovore v Bonne. "Určite chcem byť v Rusku. Som ruský politik a to je pre mňa veľmi dôležité," pokračoval. "Je jasné, že nám (ruské úrady) nedovolia vrátiť sa, hoci to chceme," dodal.



Podobnú túžbu vrátiť sa do vlasti vyjadril aj ruský opozičný aktivista Iľja Jašin, ktorý bol vo väzení od roku 2022 za to, že kritizoval ruskú inváziu na Ukrajinu. "Moje vyhostenie z Ruska ma skutočne bolí, napriek všetkej vďačnosti voči tým, ktorí mi priali len dobre a zachránili ma," povedal agentúre Reuters. "Úprimne však hovorím, že moje miesto je v Rusku... Svoj život som zasvätil svojej krajine," pokračoval.



Vyslovil však aj radosť z toho, že po dlhom čase opäť vidí svoju rodinu a priateľov. Na druhej strane prejavil rozporuplné pocity týkajúce sa svojho prepustenia. "Je to pre mňa emocionálne veľmi ťažké, keďže rozumiem tomu, že som bol prepustený za cenu oslobodenia vraha, človeka, ktorý skutočne spáchal krvavý zločin," povedal Jašin.



Ako uvádza Reuters, narážal tým na prepustenie Vadima Krasikova, dôstojníka ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Vadim Krasikov, ktorý si v Nemecku odpykával od roku 2019 doživotný trest za vraždu bývalého čečenského poľného veliteľa Zelimchana Changošviliho.



"Niekoľkokrát som to povedal, že nechcem byť súčasťou žiadnych výmenných zoznamov," tvrdí Jašin. "Predstavitelia Kremľa však (do nich) moje meno s radosťou zaradili, pretože pre nich moja výmena v podstate znamená vyhostenie (z krajiny)," dodal.



Jašin ešte v piatok v inom rozhovore uviedol, že mu bolo tesne pred prepustením naznačené nemenovaným agentom FSB, že ak by sa do Ruska vrátil, skončí ako Alexej Navaľnyj, ktorý vo februári v ruskom väzení zomrel.



Teraz Jašin tvrdí, že plánuje aj zo zahraničia pokračovať v tzv. protivojnovom vzdelávaní Rusov a pomáhať ruským politickým väzňom. Rovnako aj Pivovarov povedal, že chce aj mimo Ruska pokračovať vo svojich opozičných aktivitách a nepoľaviť.



V rámci zmienenej výmeny bolo 16 osôb zadržiavaných vo väzniciach a vo vyšetrovacej väzbe v Rusku a Bielorusku vymenených za osem ruských občanov väznených na Západe.



Medzi tými, ktorých Rusko vydalo, sú ruskí opoziční politici Vladimir Kara-Murza, Jašin, Pivovarov, Vadim Ostanin, Xenija Fadejevová, Lilija Čanyševová, aktivista Oleg Orlov, ako i novinárka RFE/RL Alsu Kurmaševová a jej kolega z amerického denníka Wall Street Journal Evan Gershkovich, ale aj výtvarníčka Saša Skočilenková a bývalý príslušník americkej námornej pechoty Paul Whelan.



Úrady západných krajín prepustili niekoľkých ruských občanov obvinených zo zločinov spáchaných v Európe a Spojených štátoch vrátane zmieneného Krasikova.