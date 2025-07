PKK sa chce zapojiť do tureckej politiky, požaduje prepustenie Öcalana

Sulajmáníja 11. júla (TASR) - Militanti z organizácie Strana kurdských pracujúcich (PKK) si želajú vrátiť sa do Turecka a vstúpiť do politiky. Požadujú tiež prepustenie uväzneného zakladateľa organizácie Abdullaha Öcalana. V piatok to v rozhovore pre agentúru AFP povedala Bese Hozatová, ktorá je spoločne s Cemilom Bayikom líderkou PKK. Rozhovor sa uskutočnil krátko po tom, čo prvá skupina bojovníkov PKK v severnom Iraku v rámci mierového procesu s Tureckom nakládla zbrane do veľkého kotla a zapálila v ňom oheň, aby ich tak ceremoniálne zničila, informuje TASR.



„Turecký štát nám musí udeliť právo vstúpiť do demokratickej politiky. Sme pripravení a ochotní ísť do Turecka a zapojiť sa do nej,“ povedala. „Prijali sme komplexné rozhodnutie zanechať ozbrojený odpor a pokračovať v boji za demokraciu legálnymi politickými prostriedkami a na právnom základe,“ vysvetlila líderka PKK.



Hozatová v rozhovore vyzvala vládu v Ankare, aby prepustila väzneného zakladateľa PKK Öcalana, inak môže proces rozpustenia a odzbrojenia organizácie podľa jej slov stroskotať. Upozornila tiež na potrebu prijať reformy, ktoré umožnia bojovníkom PKK návrat domov bez strachu z prenasledovania alebo smrti.



Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Na začiatku sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.



Öcalan vo februári vyzval na rozpustenie PKK a ukončenie ozbrojeného povstania. Vedenie organizácie sídliace v severnom Iraku jeho výzvu vypočulo, vyhlásilo prímerie a spustilo proces odzbrojenia a rozpustenia.