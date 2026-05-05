PKK vyzvala Ankaru, aby odstránila prekážky v mierovom procese
Autor TASR
Ankara 5. mája (TASR) - Dvaja vysokopostavení predstavitelia zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) vyzvali turecké orgány, aby odstránili „prekážky“ brániace napredovaniu v mierových rokovaniach s Ankarou. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Mustafa Karasu a Sozdar Avestová pred kamerou z neidentifikovaného miesta vyzvali vládu, aby „prijala potrebné legislatívne opatrenia na zabezpečenie pokroku“ v mierových rokovaniach, uviedla kurdská agentúra Firat.
Nedávne vyhlásenia tureckých predstaviteľov, v ktorých tvrdili, že proces napreduje bez prekážok, „nezodpovedajú súčasnej situácii“, argumentovali. Podľa ich slov PKK „splnila svoju úlohu nad očakávania“.
PKK vlani oficiálne zastavila boje proti tureckej vláde po štyroch desaťročiach násilností, pri ktorých prišlo o život najmenej 50.000 ľudí na oboch stranách konfliktu.
Karasu a Avestová tiež hovorili o uväznenom zakladateľovi PKK Abdullahovi Öcalanovi, ktorý sa snaží o ukončenie konfliktu zo svojej cely na ostrove Imrali, kde je od roku 1999 držaný v samoväzbe. Dvojica vyzvala tureckú vládu, aby udelila 77-ročnému Öcalanovi „jasne stanovený právny a politický status“, ktorý by mu umožnil „plnohodnotne“ sa zúčastňovať na rokovaniach s tureckým vedením a za podmienok, ktoré mu umožnia slobodne pracovať.
