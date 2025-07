Kurdi začali na severe Iraku so symbolickým odzbrojovaním

Sulajmáníja 11. júla (TASR) - Desiatky bojovníkov separatistickej Strany kurdských pracujúcich (PKK) začali v piatok v regióne Irackého Kurdistanu ceremoniálne skladať zbrane v rámci mierového procesu s Tureckom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, AP a AFP.



PKK desaťročia viedla ozbrojené povstanie proti tureckej vláde. Koncom februára vyzval jej väznený vodca Abdullah Öcalan na rozpustenie, čo oznámila spolu s ukončením bojov v máji.



Ceremoniálne zloženie zbraní sa odohráva v horách asi 60 kilometrov od mesta Sulajmáníja na severe Iraku. Iracká štátna tlačová agentúra INA informovala, že sa „proces odzbrojovania bude odohrávať postupne, pričom skupina členov strany na začiatku symbolicky zloží svoje zbrane“. Proces by sa mal údajne skončiť do septembra.



Agentúra AFP uviedla, že ceremoniálny obrad sa koná v jaskyni a podľa jej spravodajcu „tridsať bojovníkov PKK, z toho štyria velitelia, spálilo svoje zbrane“. Prítomní predstavitelia pálenie zbraní označili za „historický a demokratický krok, ktorý dúfajme prinesie mier a slobodu“.



PKK v severnom Iraku dlhodobo operovala na základniach, na ktoré občas útočili turecké jednotky. Vláda v Bagdade minulý rok oznámila oficiálny zákaz separatistických hnutí.



Podľa agentúry Reuters by po sérii neúspešných mierových snáh mohlo zloženie zbraní Turecku sprístupniť cestu k ukončeniu povstania, počas ktorého zahynulo viac ako 40.000 ľudí, zaťažilo ekonomiku a spôsobilo v regióne závažné sociálne a politické rozpory.



Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Pôvodne sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.