Plácido Domingo sa ospravedlnil za svoje nevhodné správanie k ženám

Madrid 25. februára (TASR) - Španielsky operný spevák Plácido Domingo, ktorý už niekoľko mesiacov čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania žien, sa im v utorok ospravedlnil za spôsobenú bolesť. Urobil tak prostredníctvom vyhlásenia, ktoré zverejnila španielska tlačová agentúra Europa Press.



Domingo v ňom píše, že prijíma "plnú zodpovednosť za svoje konanie". "Chcem, aby vedeli, že ma veľmi mrzí bolesť, ktorú som im spôsobil," píše sa vo vyhlásení zaslanom uvedenej agentúre.



Slávny tenorista až doteraz rozhodne odmietal obvinenia, že sa dopustil sexuálneho obťažovania, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Vo svojom vyhlásení z utorka okrem prebratia plnej zodpovednosti za svoje konanie Domingo vyjadruje aj rešpekt voči ženám, ktoré "sa cítili dostatočne silné" na to, aby hovorili o tom, čo sa im v minulosti stalo.



Domingo, ktorý vlani v novembri v rozhovore pre španielsky denník El Confidencial vyhlásil, že v dôsledku aféry žije ako v zlom sne, v najnovšom vyhlásení konštatuje, že "mal čas analyzovať tieto obvinenia". "Dnes rozumiem, že niektoré z týchto žien mali strach prehovoriť, pretože sa báli, že to bude mať dôsledky pre ich kariéru," píše 78-ročný tenorista.



Vo svojom vyhlásení Domingo ubezpečuje, že teraz je jeho snahou zmeniť hudobný priemysel, aby sa stal "bezpečnejším prostredím pre prácu". Vyjadril tiež nádej, že v jeho "šľapajach pôjdu aj ďalší".



Agentúra AP vlani v auguste zverejnila správu o deviatich ženách, ktoré tvrdili, že ich Domingo obťažoval - vnucoval im svoje bozky, obchytkával a hladkal. Dochádzalo k tomu údajne od konca 80. rokov. Agentúra potom v septembri zverejnila ďalšiu správu, v ktorej sa za obete obťažovania Domingom označilo ďalších 11 žien.



Domingo doteraz všetky obvinenia z obťažovania žien popieral, pričom ich označoval za "nepresné" a tvrdil, že všetky jeho interakcie a vzťahy so ženami boli "vždy vítané a konsenzuálne".



V dôsledku týchto obvinení sa však Domingo v októbri 2019 vzdal postu generálneho riaditeľa opery v Los Angeles, ktorý zastával od roku 2003. Zrušil aj účinkovanie v Metropolitnej opere v New Yorku a scénické predstavenie naplánované na apríl tohto roku v Japonsku pred olympijskými hrami v Tokiu. Domingove vystúpenia zrušili aj Philadelphia Orchestra a opera v San Franciscu. Opera v Dallase odvolala jeho koncert naplánovaný na marec tohto roku.



Na rozdiel od Spojených štátov, kde sa jeho kariéra už fakticky skončila, Domingo stále úspešne účinkuje v celej Európe. Vlani v lete zažil ovácie na festivale v rakúskom Salzburgu a na jeseň spieval aj v Zürichu, Moskve či Valencii.